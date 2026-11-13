La invasión de Ceuta ha sido uno de los episodios más bochornosos de la presidencia de Pedro Sánchez y una radiografía del fin de ciclo que se avecinaba ante una crisis de Estado de esta dimensión. Decenas de miles de personas cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos mientras el Ejecutivo reaccionaba tarde. La inacción de Moncloa, la sensación de desamparo entre los ceutíes y la posterior huida del presidente hacia sus vacaciones en Lanzarote convirtieron aquellos días en una de las mayores facturas políticas del sanchismo. Una crisis que todavía hoy arrastra demasiadas preguntas sin resolver.

Ahora, mientras la juez de la Audiencia Nacional María Tardón investiga la posible implicación de Marruecos en el asalto y las alertas que los servicios de inteligencia españoles y marroquíes habrían recibido sobre un repunte masivo de llegadas coincidiendo con la Fiesta del Trono y que los gobiernos desoyeron, Sánchez ha vuelto a desempolvar su relato sobre aquellos días.

La llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio ha sido uno de los asuntos que el presidente ha tenido que abordar en su entrevista con el youtuber Jordi Wild, en el pódcast The Wild Project. Allí, Sánchez ha presumido de ser "el presidente del Gobierno que más veces ha ido a Ceuta", pero ha obviado que, tras su visita del 31 de julio, abandonó la ciudad para regresar a sus vacaciones en La Mareta

Un mes después, a su regreso del descanso estival, Sánchez reivindicó en una entrevista en la SER su derecho al descanso. "He trabajado y he descansado. Ese es mi derecho". "Para la oposición yo no tendría ningún derecho a tener vacaciones ni a ser presidente del Gobierno. Pero me lo tomo con deportividad. He trabajado y he descansado, también ese es mi derecho. He estado con mi familia y he disfrutado de ellos. Creo que es un derecho que tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente no desconecta", insistió.

Ahora, sin embargo, el discurso ha dado un giro de 180 grados. En plena campaña electoral, el presidente sostiene que "yo no me fui de vacaciones". Su nueva explicación es que un jefe del Ejecutivo trabaja "24/7, 365 días al año" y que "no tiene código postal", porque puede desempeñar sus funciones desde cualquier lugar. "Estaba trabajando, full time".

La contradicción resulta difícil de disimular porque en el primer día oficial de campaña electoral pretende presentar aquellas vacaciones como una jornada laboral ininterrumpida.

Sánchez ha vuelto a defender que estuvo "dando la cara" y trasladando a los ceutíes que "no estaban solos". Asegura que el Gobierno movilizó recursos desde el primer minuto, aunque ha reconocido que el Consejo de Seguridad Nacional no se convocó hasta aproximadamente un mes después, porque, según su explicación, "no era necesario" dadas las capacidades disponibles.

Mientras Moncloa reivindica la normalidad recuperada, en Ceuta persiste el temor a que se repita una situación que desbordó los servicios de emergencia, tensionó los recursos públicos y dejó imágenes de inmigrantes ilegales colapsando los servicios públicos, protagonizando episodios delictivos y deambulando por las calles sin control. Las imágenes de aquellas jornadas siguen siendo el recordatorio más incómodo de una crisis que el Gobierno preferiría dar por enterrada.

Sánchez ha llegado incluso a asegurar que "la situación en Ceuta está yendo hacia la normalidad". Una afirmación que contrasta con el triunfalismo que ya exhibía el PSOE apenas dos días después del asalto. Entonces, el exministro Óscar Puente, celebraba en redes sociales que el presidente había resuelto "otra crisis más".

Preguntado directamente por Jordi Wild sobre si los ciudadanos de Ceuta estaban contentos con él, el presidente ha respondido: "Pues probablemente no".