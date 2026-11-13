Moncloa alega que Corvillo se inventó sus contactos con Sánchez para impresionar a Aldama

Al margen de la propagando del Gobierno en el Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes en el que ha anunciado nuevos reales decretos ley en materia de justicia y pensiones, Moncloa mantiene su versión y niega que se produjera encuentro alguno con quien la UCO identifica como el supuesto chófer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo en Córdoba en 2023. "Esa reunión no se produjo nunca y el propio presidente del Gobierno ha dicho que él no tiene nada que ver con esas personas", ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz.

Desde Moncloa insisten en que Sánchez no conoce "de nada" a esa persona. Lo niegan tajantemente y aseguran que todo lo que se está leyendo en los informes de la UCO es "falso". Incluso apuntan a que Corvillo estaría presumiendo ante el comisionista Víctor de Aldama de tener contactos con Sánchez.

Según estas mismas fuentes, para dar credibilidad a esa supuesta relación inventada según Moncloa por el supuesto chófer, Corvillo habría llegado a interesarse por cuándo tenía previsto viajar Sánchez a Córdoba para que todo su relato sobre la reunión en la ciudad andaluza en 2023 casara. También niegan que el ministro Óscar López se intercambiara mensajes o conociera al militante socialista.

En cualquier caso, en el Ejecutivo no han dejado pasar la oportunidad de volver a poner el foco en lo que consideran una injerencia de la Justicia en plena campaña electoral. Dicen que, una vez más, llaman la atención "los tiempos y las coincidencias".

Indulto a García Ortiz

Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de este Consejo de Ministros, había cierta expectación por si el Gobierno aprovechaba la reunión para abordar el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Finalmente, no ha sido así. El Ejecutivo sigue trabajando en esa posibilidad.

"Nunca comentamos peticiones de indulto concretos, y no lo hacemos por respeto tanto a las personas sobre las cuales se pide el indulto como también por respeto a la propia ley. En este caso aunque sea una persona de mayor notoriedad pública, pues vamos a hacer lo mismo. No vamos a comentar tampoco este expediente de indulto del señor Álvaro García Ortiz", ha defendido el ministro Félix Bolaños.

Fuentes gubernamentales aseguran, además, que no les preocupan los procesos judiciales relacionados con las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo. Una investigación que está en manos de la Fiscalía Europea. Insisten en que son procedimientos que llevan meses en marcha y que, hasta ahora, "no se ha encontrado nada".