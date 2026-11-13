Huelga del 11N: churros y porras

Quiso el destino que la huelga general se celebrase coincidiendo con el Día Mundial del Churro. A media mañana, un correo enviado por la Chocolatería San Ginés —fundada en Madrid en 1894— lo recordaba y animaba a la parroquia a degustarlos con una taza de chocolate caliente. No solo se festejaba al churro, también a los tejeringos —originarios de Málaga—, a los calentitos —una variante sevillana— y, por supuesto, a las porras. Manjar este que, en su variante de orden público, es conocido como defensa. Cuando un policía te sacude con la defensa se dice que te ha dado un porrazo. El 11-N fue un churro de huelga y se repartieron porrazos a cascoporro.

Hace treinta años, José María Aznar —candidato del PP a presidente del Gobierno en las elecciones de 1996—, firmaba una carta presentando el programa electoral. Su primer compromiso era lograr un gran acuerdo con sindicatos y patronal: "La envergadura de la tarea que tenemos por delante exige recuperar el diálogo social para abordar las reformas que den vigor y competitividad a la economía española. Este diálogo debe conducir a un gran acuerdo social por el empleo… buscando los máximos apoyos y las más amplias colaboraciones". En esas elecciones, UGT y CCOO —dirigidas por Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez— no pidieron el voto para ningún partido y animaron a la participación. Una neutralidad que fue criticada por Julio Anguita, líder de Izquierda Unida.

Tras la llegada del Gobierno socialcomunista, esa neutralidad mutó en beligerancia contra la oposición. La independencia, en dependencia a golpe de subvención. La postración sindical ha llegado al extremo absurdo de anunciar una huelga general a renglón seguido de la convocatoria de elecciones. Una huelga contra el que venga. Una movilización para impedir la alternancia política lo es contra la democracia. La inmensa mayoría de los trabajadores lo comprendieron desde el primer momento. La demagogia sindical y la palabrería de los medios afines no lograron disipar la certeza de que se trataba de una huelga política.

El señor Feijóo ha dado sobradas muestras de templanza ante las provocaciones de Álvarez y Sordo. Fue el primer presidente del PP que intervino en un congreso de UGT. Allí le menospreciaron por boca de Yolanda Díaz mientras los delegados aplaudían entre risas. Se reunió con los sindicatos antes de su fallida investidura en septiembre de 2023. En enero de ese año había asistido a la capilla ardiente de Nicolás Redondo, instalada en la sede del sindicato. "La gente es recordada por los acuerdos y no por las disputas. Espero que pueda inspirar a la España del presente", afirmó. Lo que es seguro es que a Pepe Álvarez el legado de independencia sindical de Nicolás no le ha inspirado. Tampoco perturbado. El proceder de los dirigentes sindicales es el de unos oportunistas demagogos y un poco chuletas.

La actitud responsable del presidente del PP se recoge en el programa electoral que acaba de presentar: "Esa cultura del acuerdo, que tiene en el diálogo social su mejor ejemplo, forma parte de lo mejor de nuestro modelo democrático. Porque convivir no consiste en borrar nuestras diferencias, sino en impedir que nos separen". Esa voluntad de entendimiento está en un capítulo muy especial, el que lleva por título "Ningún muro entre españoles". La frase puesta ahí también es un señalamiento: los sindicatos han sido una parte, decisiva en este final de la legislatura, de ese muro levantado por el sanchismo. Que nadie se llame a engaño. Feijóo les dio una salida para desconvocar tras el accidente ferroviario. Le ningunearon. La agresividad sindical recibió su réplica en la red X —por un community manager sin ingenio—, pero seguro que el mensaje se recibió en las sedes sindicales.

Afirma el gurú Iván Redondo que estamos ante la primera huelga híbrida. En las últimas —año 2012— él era el jefe de gabinete de José Antonio Monago —primer presidente extremeño del PP— y en ese momento le pagaban para criticarlas. ¿Qué será eso de una huelga híbrida? ¿Que en la pancarta junto a los sindicatos "de clase" va la jefa de uno de "inquilinas"? ¿Que el éxito de un paro laboral se mide por los asistentes a una manifestación? ¿O que los piquetes son orcos embozados? ¿Son híbridos el sabotaje y la coacción? Harían bien los sindicatos en prestar atención a "la inquilina" Alicia del Río: "No queremos acuerdos en despachos, ni falsa paz social, queremos conflicto". Esta se lo cree. En lo de Pepe y Sordo hay mucho postureo.