¿Qué ocurre si metes dos papeletas del mismo partido dentro del mismo sobre?

A la hora de acudir a las urnas, los nervios o un descuido en la cabina electoral pueden jugarnos una mala pasada. Entre los supuestos más habituales que generan dudas al electorado se encuentra el momento de introducir la documentación en el sobre de votación. Ante la duda de si doblar por error dos papeletas idénticas puede invalidar la participación o, por el contrario, otorgar un 'voto doble', la normativa electoral española establece directrices.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si un sobre electoral contiene dos o más papeletas de la misma candidatura, el voto se computará como un único voto válido.

El motivo por el cual la legislación contempla esta excepción se basa en el principio de buena fe y en la claridad de la voluntad popular. Al ser ambas papeletas exactamente iguales y pertenecer a la misma formación política, no existe contradicción ni duda sobre a qué opción desea apoyar el ciudadano. Introducir dos papeletas por error al cogerlas juntas del atril se interpreta simplemente como un fallo material de manipulación, por lo que la mesa electoral valida el sufragio contando únicamente uno de los ejemplares y desechando el sobrante.

La diferencia con el voto nulo

Es fundamental no confundir esta situación con introducir papeletas de formaciones políticas distintas. Si en el interior del sobre se mezclan candidaturas de partidos diferentes, el artículo de la LOREG estipula de forma automática que el voto será nulo, ya que en ese escenario la voluntad del elector resulta contradictoria e imposible de descifrar.

Del mismo modo, cualquier alteración física, tachón, modificación de nombres o inclusión de mensajes manuscritos dentro de la papeleta invalidará por completo el sobre durante el recuento de la noche electoral. Por tanto, si al depositar el voto descubres que se colaron dos papeletas idénticas del mismo partido, puedes estar tranquilo: tu sufragio contará, aunque solo sea por partida doble en papel, como un único voto.