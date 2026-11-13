Sánchez alardea de la "cultura del esfuerzo" por el nivel de inglés de Feijóo olvidando el plagio de su tesis

Pedro Sánchez ha aprovechado el primer día de campaña electoral para arremeter contra Alberto Núñez Feijóo por su nivel de inglés y contra Santiago Abascal por sus respuestas sobre las pensiones. En un acto celebrado en Arnedo (La Rioja), el candidato socialista ha contrapuesto las capacidades de los miembros de su Gobierno con lo que considera carencias de los dirigentes del PP y Vox.

El presidente ha recurrido a la reciente entrevista de Feijóo con el youtuber Jordi Wild, en la que el líder popular reconoció que no sabe inglés y que tampoco ha dedicado tiempo a aprenderlo. Sánchez ha utilizado esa confesión para cuestionar su compromiso con el esfuerzo y ha ironizado: "Estos son los de la cultura del esfuerzo, a ver si va a ser verdad que Feijóo no es presidente porque no quiere".

Feijóo, por su parte, defendió que, aunque considera que un presidente del Gobierno debería desenvolverse en inglés en 2026, él ha dedicado sus esfuerzos a los problemas de España. "No sé inglés, pero sé gobernar y no insulto en ningún idioma", respondió durante la entrevista.

La polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez

Las referencias de Sánchez a la cultura del esfuerzo nos traen el recuerdo de la controversia que rodeó su tesis doctoral en 2018. La tesis de Sánchez se titula Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012). Fue leída el 23 de noviembre de 2012 y su elaboración se extendió poco más de dos años.

Algo que a muchos llamó la atención: el tiempo medio para realizar una tesis suele ser más elevado, sobre todo hasta el 2011, cuando el Plan Bolonia rebajó el límite legal. Además, hasta el 27 de septiembre de 2011 Sánchez había sido diputado del PSOE en el Congreso.

Además, la supuesta investigación se reprodujo luego en el libro La nueva diplomacia económica española, publicado en 2014. Pedro Sánchez lo escribió junto a Carlos Ocaña, el que fuera director general del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián. Y es en este punto donde surge la gran pregunta: ¿por qué está escrito junto a Ocaña si el libro se limita básicamente a reproducir la tesis de Sánchez?

Detección de plagio

Las informaciones sobre posibles irregularidades en el trabajo académico del presidente llevaron a la Moncloa a comunicar que el documento había superado dos programas de detección de plagio: Turnitin y PlagScan.

El comunicado difundido por el Gobierno el 14 de septiembre de aquel año aseguraba que la tesis había superado "ampliamente" ambas comprobaciones. Según los porcentajes que trasladó entonces La Moncloa, Turnitin detectaba un 13% de coincidencias con textos de otros autores, mientras que PlagScan situaba el porcentaje por debajo del 1%.

Sin embargo, las cifras fueron cuestionadas posteriormente. Una de las herramientas, PlagScan, ofreció un resultado distinto al que había comunicado el Ejecutivo: un 21% de coincidencias, frente al 0,96% que había anunciado La Moncloa.

Las explicaciones del presidente y las dudas sobre los informes

En una entrevista concedida entonces a Ana Pastor en La Sexta, Sánchez negó que hubiera plagio, que otra persona hubiera escrito la tesis o que hubiera recibido un trato de favor. También reconoció que conocía a los integrantes del tribunal que evaluó su trabajo, aunque defendió que su composición se ajustó a la legislación.

El presidente calificó de fake news las informaciones que cuestionaban su tesis y acusó al PP y a Ciudadanos de impulsar una campaña contra él. Además, anunció que reclamaría una rectificación a los medios que habían publicado esas informaciones. Descartó presentar una querella criminal y planteó la posibilidad de acudir a los tribunales mediante una demanda por considerar que se había vulnerado su honor.

Sánchez también carga contra Abascal por las pensiones

Volviendo al mitin, el líder socialista no ha limitado sus críticas al presidente del PP. También ha aludido al desconocimiento que, a su juicio, mostró Santiago Abascal sobre el sistema de pensiones durante su entrevista con Broncano. Sánchez ha utilizado ambos episodios para contraponer a los dirigentes de la oposición con los integrantes de su Ejecutivo durante su intervención en La Rioja.

"Son tal para cual, uno no es presidente porque no quiere y el otro no es vicepresidente porque no sabe", ha indicado Sánchez advirtiendo de que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre también se decide quién es el próximo vicepresidente del Gobierno, si Abascal o el socialista Carlos Cuerpo. "Ese sí que sabe de Economía y unos cuantos idiomas", ha presumido.