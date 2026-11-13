Sánchez mantiene a Marlaska contra viento y marea: "Es mi ojito derecho"

Nueva entrevista y nuevo escaparate para Pedro Sánchez en la televisión pública. Después de un mitin de arranque de campaña en el que Begoña Gómez se ha estrenado interviniendo por primera vez en un acto electoral del PSOE, con un discurso dirigido a captar el voto femenino, el presidente ha prolongado su agenda en Sevilla con una entrevista en directo en el programa El perro andaluz, de TVE.

Sánchez ha aprovechado la conversación para sacar pecho de la aparición de su mujer y denunciar lo que ha calificado como "la campaña de deshumanización" que, a su juicio, PP y Vox han dirigido contra ella. "Tuvo la mala suerte de enamorarse de un político", ha afirmado el presidente, que ha presentado a Begoña Gómez —procesada por presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias y malversación— como una mujer que ha trabajado toda su vida y que ha sido "perseguida".

El respaldo a Marlaska ha sido todavía más rotundo. En una jornada en la que el ministro del Interior, desaparecido, ha vuelto a quedar en el centro de la tormenta por las exigencias de dimisión, Sánchez ha optado por cerrar filas sin el menor atisbo de rectificación. Ni las críticas de sus socios, ni las polémicas que acumula el ministro, ni la presión en las calles han hecho mella en el presidente. Al contrario, se ha permitido ironizar sobre las reprobaciones en ambas Cámaras parlamentarias asegurando que cada una de ellas "sube puntos" en el Consejo de Ministros rematando su defensa proclamando que Marlaska es "su ojito derecho".

Un respaldo pese a las polémicas que han salpicado su gestión en Interior, desde las conversaciones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la fontanera del PSOE, Leire Díez, y las explicaciones ofrecidas por Marlaska sobre aquel episodio, hasta la presunta agresión sexual atribuida al ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González. También pesan las críticas por la falta de inversión en medios y estructuras policiales, en un contexto marcado por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate.

Sánchez ha ido incluso más allá y ha definido a Marlaska como "el mejor ministro del Interior que ha tenido la historia de la democracia española", situándolo a la altura de Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente también lo ha calificado de ministro "íntegro, un tipo dedicado a su labor y bueno".

Sánchez busca el voto de Felipe González

Sobre su relación con Felipe González, Sánchez ha recurrido a la admiración que dice profesarle desde sus inicios en el PSOE. "Yo me afilié al PSOE por Felipe González", ha recordado, antes de asegurar que "espera darle argumentos para que pase del blanco al rojo", en alusión al voto en blanco que el expresidente anunció que depositaría en las urnas. Sánchez ha tratado de presentar su gestión como una continuidad de la de González: "Yo al final, he hecho lo mismo que él hizo cuando fue presidente del Gobierno que es tratar de reforzar los servicios publicos el Estado de bienestar y hacer avanzar a mi país".

Precisamente el día en que el PSOE ha confirmado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no participará en la campaña electoral, pese a definirlo como el "faro moral" del partido y un "activo fundamental", Sánchez ha defendido su versión sobre las joyas halladas en su despacho y ha asegurado que Zapatero "no sabía que las tenía".

Sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE y que afectan a antiguos hombres de su máxima confianza, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Sánchez ha despachado el asunto diciendo que "se quedó de piedra" y que nunca esperó que pudieran protagonizar ese tipo de comportamientos.

También ha recurrido a la victimización al referirse a los insultos que, según ha denunciado, recibe él y que sus hijas tienen que escuchar en "garitos".