Sánchez pone "la mano en el fuego" por Zapatero ante Jordi Wild pero lo esconde en campaña

Hacía tiempo que Pedro Sánchez no recurría a una de sus expresiones más comprometedoras. Ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno se habían atrevido a recuperar el ya célebre "poner la mano en el fuego", especialmente después de que el propio Sánchez utilizara esa misma fórmula para blindar a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, antes de que su situación judicial terminara convirtiéndose en un quebradero de cabeza para Moncloa y Ferraz. El ministro Félix Bolaños y la entonces ministra María Jesús Montero fueron algunos de los dirigentes socialistas que con más ahínco salieron en defensa del exdirigente socialista recurriendo a esa expresión.

Después, en las filas del Gobierno y del PSOE se instaló el malestar con los periodistas que se atrevían a preguntar por aquella frase y por las consecuencias de haber avalado públicamente a Cerdán. Ahora, Sánchez vuelve a tropezar con la misma piedra y recupera aquella expresión para cerrar filas con José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente lo ha hecho en su entrevista con el youtuber Jordi Wild en The Wild Project, apenas un días después de que Ferraz optara por apartar al expresidente de la campaña electoral para evitar que su figura pudiera convertirse en un problema para el partido y que alguien la utilice como "arma arrojadiza contra el PSOE", según trasladaron fuentes socialistas.

Pese a que los socialistas han preferido mantener al expresidente fuera de los focos de la campaña, el presidente sigue defendiendo su inocencia en las dos investigaciones que le rodean, tanto la relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra como la relativa a las joyas localizadas en la caja fuerte de su despacho. Sánchez ha insistido en que nunca ha hablado con Zapatero de ninguna empresa y, sobre las joyas, ha asegurado que "lo último que quiere es tenerlas".

"Yo pongo la mano en el fuego", ha proclamado sin titubeos, al tiempo que ha reivindicado el "legado" de Zapatero y ha asegurado que "ha hecho grandes cosas por este país".

De esta manera, a apenas dos semanas de las elecciones generales, Sánchez vuelve a comprometer su credibilidad personal con la suerte judicial de un dirigente al que su propio partido ha decidido mantener alejado de la campaña. Mientras Ferraz intenta evitar que Zapatero se convierta en un lastre electoral, el presidente se erige en su principal avalista y recupera una frase que ya le pasó factura con Santos Cerdán.