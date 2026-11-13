Sánchez y Feijóo ya tienen fecha para su cara a cara: quién abrirá y quién tendrá la última palabra

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrarán un debate electoral cara a cara el próximo jueves 19 de noviembre. La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará el encuentro, que estará moderado por su presidenta, María Casado, y se celebrará en Tres Cantos (Madrid).

La Academia ha anunciado la fecha después de reunirse con representantes del PSOE y del PP y con el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para concretar los detalles de los dos encuentros acordados entre ambos candidatos.

Los participantes han pactado por consenso cinco bloques temáticos, que se abordarán en este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior.

También se ha establecido mediante sorteo que Feijóo será el encargado de abrir el cara a cara, mientras que Sánchez tendrá la última intervención.

El encuentro se celebrará en Tres Cantos

El debate tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City, el complejo de Secuoya Content Group situado en Tres Cantos. La moderación correrá a cargo de María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.

La institución ofrecerá una señal institucional para que puedan emitirla las cadenas de televisión interesadas. La Academia ya ha prestado este servicio en los debates electorales celebrados en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019.

"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido.

Las entrevistas con Jordi Wild

Sánchez negó en su entrevista con Jordi Wild que el Gobierno tuviera información previa sobre la magnitud de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Aseguró que solo conocían un aumento de las llegadas, pero no su dimensión final, y descartó tener pruebas para responsabilizar al Ejecutivo marroquí. Al contrario, defendió la actuación de Mohamed VI y sostuvo que sus fuerzas de seguridad facilitaron la gestión de la crisis para evitar una catástrofe. También rechazó que se marchara de vacaciones durante aquellos días y afirmó que siguió trabajando "24/7" desde otro lugar.

El presidente aseguró que el Gobierno movilizó recursos desde el primer momento, aunque el Consejo de Seguridad Nacional no se reunió hasta aproximadamente un mes después. Sobre otros asuntos, defendió a José Luis Rodríguez Zapatero, por quien dijo poner "la mano en el fuego", y reivindicó su legado político. También restó importancia a su relación con Koldo García, al afirmar que apenas tenía contacto con él, pese a que durante la entrevista le recordaron los elogios que le había dedicado públicamente.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo salió satisfecho de su entrevista de hora y media con Jordi Wild, en la que abordó cuestiones económicas, políticas y personales. El líder del PP defendió su decisión de acudir al encuentro, frente a la cancelación de Santiago Abascal, y abordó asuntos como la exigencia de Vox de establecer una "prioridad nacional" en las ayudas sociales, que considera ilegal si se basa exclusivamente en la nacionalidad, aunque apuesta por valorar el arraigo.

También defendió mantener la jubilación a los 67 años, revalorizar las pensiones y reducir los impuestos, aunque condicionó esto último a conocer el estado real de las cuentas públicas. Además, señaló que Hacienda sería un ministerio prioritario en una eventual negociación de Gobierno con Vox.

Durante la conversación, Feijóo negó haber recibido una oferta de un millón de euros relacionada con Koldo y aseguró que su relación con Isabel Díaz Ayuso es buena, pese a sus diferentes estilos políticos. También abordó la polémica fotografía con Marcial Dorado, afirmando que desconocía entonces su vinculación con el narcotráfico y que en aquel momento era contrabandista de tabaco. Por último, calificó a Pedro Sánchez de "gran decepción" y criticó la gestión de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona.