Abascal arropa al candidato del PP atacado en Hernani: "Las milicias de Otegi y Sánchez no soportan la libertad"

Santiago Abascal ha expresado su apoyo al joven candidato del Partido Popular en Guipúzcoa, Jon Echeverría, después del violento ataque sufrido este sábado durante un acto informativo de su formación en Hernani. El presidente de Vox ha denunciado la intimidación contra quienes defienden sus ideas en el País Vasco y ha señalado directamente al entorno político de Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez como responsable del clima de hostilidad que, a su juicio, permite estos episodios.

"¡Ánimo Jon! Las milicias terroristas de Otegi&Sánchez no soportan la libertad. Te mando mi abrazo y mi solidaridad", ha escrito Abascal en su cuenta de X, en un mensaje dirigido al candidato popular, que tuvo que refugiarse en un vehículo ante la lluvia de objetos lanzados por los radicales.

¡Ánimo Jon!

Las milicias terroristas de Otegi&Sánchez no soportan la libertad. Te mando mi abrazo y mi solidaridad. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 14, 2026

El ataque se produjo cuando Echeverría y su equipo se disponían a instalar una carpa informativa en el casco viejo de Hernani, dentro de la actividad política que el PP había programado en Guipúzcoa. Según las denuncias de la formación y del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE), alrededor de 200 personas, algunas encapuchadas, se congregaron para impedir la celebración del acto. Tanto que los participantes lanzaron piedras, huevos, petardos y otros objetos contra los representantes populares, que finalmente tuvieron que abandonar el lugar sin poder desarrollar su actividad.

"Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco", denunció el propio Echeverría en las redes sociales, donde difundió varios vídeos de los incidentes. Pese a lo ocurrido, el candidato anunció que la formación mantendría su actividad política y que este domingo estaría en Zumárraga.

El PP vasco ha advertido de que lo sucedido pone en cuestión las condiciones democráticas necesarias para desarrollar una campaña electoral con normalidad. Además, la formación ha denunciado tanto la actuación de quienes acudieron a boicotear el acto como la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de sus representantes.

Cuatro patrullas para hacer frente a 200 radicales

Especialmente contundente ha sido la reacción del sindicato SiPE, que ha calificado lo ocurrido de "auténtica vergüenza democrática" y ha denunciado graves deficiencias en la planificación del dispositivo policial desplegado en Hernani.

Según el sindicato, inicialmente solo había cuatro patrullas de la Ertzaintza para hacer frente a un grupo de unas 200 personas, algunas encapuchadas y con una actitud claramente intimidatoria. Además, los agentes ni siquiera disponían, según la información trasladada por la organización sindical, de chalecos antitrauma para afrontar los incidentes.

La situación obligó a solicitar refuerzos policiales, que finalmente llegaron desde San Sebastián, Tolosa y Rentería. SiPE considera que la respuesta inicial estuvo claramente por debajo de las necesidades de un operativo que debía garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los representantes políticos y de los ciudadanos que acudían al acto.

El sindicato ha recordado que los violentos consiguieron impedir por la fuerza que una formación política desarrollase una actividad pública. Su denuncia resume la gravedad de lo ocurrido con una frase especialmente significativa: "Los violentos imponen su ley y los demócratas tienen que salir escoltados".

Ataques, agresiones y boicots contra PP y Vox en toda España

Esta no es la primera vez porque la violencia y la intimidación contra representantes y militantes de PP y Vox se han sucedido durante las últimas semanas en distintos puntos de España. Todo empezó el 21 de octubre, cuando la visita de Santiago Abascal a La Coruña terminó con graves disturbios, dos detenidos, doce policías heridos y varios manifestantes y periodistas lesionados, después de que grupos de radicales lanzaran piedras, petardos y otros objetos.

En Mahón, el 23 de octubre, unos 300 manifestantes intentaron boicotear un acto de Vox y golpearon el vehículo en el que viajaba Abascal. También se han producido episodios de hostigamiento contra representantes políticos, como el escrache sufrido por Isabel Díaz Ayuso en Madrid. La escalada llegó de nuevo al País Vasco el 11 de noviembre, cuando encapuchados atacaron la sede del PP en Baracaldo y agredieron a dos jóvenes de Nuevas Generaciones, que tuvieron que acudir a urgencias con heridas y contusiones.

Ese mismo periodo estuvo marcado por otros incidentes contra Vox en Galicia, con amenazas, coacciones, agresiones a militantes y ataques vandálicos a sus sedes y material electoral. El último episodio, el de Hernani, vuelve a poner de manifiesto la gravedad de una situación en la que los actos políticos de partidos constitucionalistas se ven amenazados por quienes pretenden imponer por la fuerza qué formaciones pueden expresarse en determinados territorios.