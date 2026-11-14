Abascal pide el voto para el PP a quienes discrepen de sus propuestas: "Hay que echar a Sánchez"

Santiago Abascal ha lanzado desde Almería un mensaje poco habitual en plena campaña electoral: ha pedido expresamente el voto para el Partido Popular de aquellos españoles que no compartan las principales propuestas de Vox. El líder de la formación ha defendido que el objetivo prioritario de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ha reclamado que ningún votante contrario al actual Gobierno se quede sin una alternativa por sus discrepancias con el programa de Vox.

"Quiero que los españoles que estén en contra de la prioridad nacional, que no creen en la remigración, tengan opción, que no se vean obligados a votar a la mafia", ha manifestado Abascal durante un acto celebrado en la plaza de la Constitución de Almería, ante cientos de simpatizantes y numerosas banderas de España.

El presidente de Vox ha sido especialmente claro al repartir los apoyos dentro del bloque de la derecha: quienes quieran mantener la actual política migratoria, no respalden la prioridad nacional o no estén de acuerdo con las propuestas de su partido en materia económica deben votar al PP. Por el contrario, ha reclamado el respaldo para Vox de quienes sí defiendan esas medidas.

🔴 @Santi_ABASCAL sobre el Gobierno de Sánchez: "Han utilizado el poder para mentir, traicionar, robar y también para destruir todo lo público. Hay que liberarse de la mafia que ha secuestrado España". pic.twitter.com/OC66276zEe — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 14, 2026

La petición supone un reconocimiento explícito de que la prioridad de la formación es sumar fuerzas para acabar con el Gobierno socialista, aunque Abascal ha dejado claro que el peso parlamentario de Vox será determinante para establecer la profundidad de las reformas. "Con el PP nos llevamos bien, nos hemos entendido bien en Andalucía, Aragón... No estamos satisfechos con lo que pasa en Andalucía, pero es la fuerza que nos han dado. Por eso pedimos más fuerza para que el cambio sea profundo", ha explicado.

"La velocidad del cambio" dependerá de la fuerza de Vox

Abascal ha insistido en que no basta con que Sánchez abandone el poder, sino que resulta imprescindible que el próximo Gobierno tenga capacidad para revertir las políticas que, a su juicio, han perjudicado a España. En este sentido, ha reprochado al PP que vaya "muy lento" a la hora de aplicar los cambios pactados en las comunidades autónomas donde ambas formaciones han alcanzado acuerdos.

"Veremos cuál es la fórmula y el resultado si logramos echar al capo. En función de eso, la profundidad del cambio será una u otra", ha advertido el dirigente de Vox, que ha situado la prioridad nacional, la remigración, las rebajas fiscales y la desregulación económica entre los principales objetivos de su programa.

La prioridad nacional pretende, según la formación, favorecer a los españoles en el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos, mientras que la remigración forma parte de su propuesta para modificar la política migratoria. Abascal ha defendido que el interés nacional debe presidir la acción de los gobiernos y no quedar subordinado a intereses particulares.

Abascal acusa a Sánchez de adelantar las elecciones por la corrupción

Más allá de su ofrecimiento al PP, el líder de Vox ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE, a los que ha calificado de "mafia mentirosa, traidora y corrupta". Abascal ha presentado las elecciones del 29 de noviembre como una cita histórica y ha asegurado que los españoles tienen que "librarse de la mafia que ha secuestrado el poder en España".

A su juicio, Sánchez decidió adelantar los comicios porque conoce los escándalos que pueden afectar a su partido y sabe "la que se les viene encima". Para justificar esta afirmación, ha aludido a las actuaciones de la UCO en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, así como a las informaciones sobre las donaciones al PSOE, que se habrían multiplicado por tres durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización.

"Ha tomado todas las decisiones para echarse la soga al cuello ellos mismos", ha asegurado Abascal, que considera que el PSOE podría acabar "autoilegalizándose a sí mismo". También ha criticado los pactos del Gobierno con Bildu, la amnistía, los indultos y la política exterior respecto a Marruecos.

El dirigente ha llegado a comparar a Sánchez con el emperador Nerón y ha ironizado con que es "el único que todavía no está imputado", en referencia a las investigaciones que afectan a personas de su entorno político.

"No hay enemigo peor que las encuestas"

El presidente de Vox también ha querido lanzar un aviso a sus propios simpatizantes. Pese a los buenos resultados que algunas encuestas pronostican para su formación, Abascal ha advertido de que el exceso de confianza puede convertirse en el principal obstáculo para alcanzar sus objetivos electorales.

"No tenemos un enemigo mayor que las encuestas, un enemigo peor que la confianza, la desidia o la idea de dar por hecho que Sánchez no tiene opciones cuando está dispuesto a todo", ha afirmado. "Nos lo jugamos todo, es ahora o nunca", ha insistido ante los asistentes.

Abascal ha advertido además de que el Gobierno podría recurrir a maniobras para mantenerse en el poder y ha asegurado que "van a intentar la intimidación y la violencia" y que "van a hacer trampas". Por ello, ha reclamado una movilización masiva para impedir que Sánchez continúe al frente del Ejecutivo.

Abascal ha cerrado su intervención apelando a los españoles de todas las ideologías para emprender una tarea de reconstrucción nacional. El mensaje político que ha dejado en Almería, sin embargo, ha sido también una señal directa al electorado de derechas: el PP puede ser la opción para quienes discrepen de Vox, pero el líder del partido quiere que su formación tenga la fuerza suficiente para marcar el rumbo del próximo Gobierno. Porque, en sus propias palabras, lo que está en juego el 29-N no es solo echar a Sánchez, sino decidir hasta dónde llegará el cambio.