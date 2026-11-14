Comer gratis el 29-N si eres miembro de mesa: qué incluye la dieta oficial de la Junta Electoral

De cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre surgen dudas y mitos entre las personas designadas a formar parte de las mesas electorales. Frente a la creencia extendida de que la Junta Electoral o la Administración distribuyen catering, menús o vales de comida durante la jornada, la realidad normativa es que no existe un menú oficial ni un servicio de catering garantizado para comer gratis.

La remuneración y compensación para quienes asuman las funciones de presidencia y como vocales en las mesas electorales está regulada mediante orden ministerial y se estructura exclusivamente a través de una dieta económica fija de 75 euros.

¿Qué incluye exactamente la 'dieta' del 29-N?

El término legal "dieta" no se refiere a alimentos físicos, sino a una indemnización económica asignada a los miembros titulares de la mesa para cubrir los gastos derivados de su presencia continuada durante el día de votación y el posterior escrutinio.

Corresponde a una cuantía fija de 75 euros, aumentada respecto a elecciones anteriores (donde se situaba en 70 euros), este importe exento de impuestos es percibido íntegramente por cada uno de los tres miembros titulares (presidente y dos vocales).

Sin embargo, corresponde a cada ciudadano administrar esa suma para cubrir sus necesidades del día, incluyendo la comida, la cena, el transporte o los cafés que requiera la jornada de más de 12 horas.

¿Cómo se organiza la comida durante el día?

Al no haber un servicio centralizado de comidas facilitado por la Junta Electoral Central, los integrantes de la mesa suelen organizarse internamente para turnarse en breves ausencias durante las horas de menor afluencia en las urnas, permitiendo que salgan a comer o a comprar alimentos a establecimientos cercanos.

Dado que la mesa no puede paralizar las votaciones y debe mantener en todo momento número mínimo de personas exigido por ley, es práctica común que los miembros lleven sus propios tuppers o aperitivos al colegio electoral.

Excepcionalmente, en algunos municipios de pequeño tamaño o en sedes electorales concretas, ciertos ayuntamientos o representantes de la administración deciden por iniciativa propia tener algún detalle de cortesía como agua, café, snacks…, aunque no es una obligación regulada por la Junta Electoral.