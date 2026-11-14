La UCO ha encontrado el rastro, una vez más, de Leire Díez en operaciones investigadas dentro de la trama de obras públicas. "Se deduce la existencia de un concierto de los miembros del grupo HIRUROK con directivos de la empresa estatal", señala la UCO. La empresa estatal es ENUSA, la misma donde trabajó Leire Díez. El grupo Hirurok es el que cobraba presuntamente comisiones por contratos públicos o rescates dentro de la SEPI, sociedad que dependía en última instancia de la ministra María Jesús Montero y del Gobierno de Pedro Sánchez. Y en ese grupo Hirurok también estaba Leire Díez. Resumiendo: Leire estaba en todo y al máximo nivel.

La operación en concreto es una de tantas dentro de los intereses de la trama SEPI. Una en la que aparece el nombre de Acciona —una de las principales empresas vinculadas a la trama de obras públicas—, el de Servinabar —la firma de la que son socios Antxon Alonso y Santos Cerdán— y Vicente Fernández Guerrero —expresidente de la SEPI e imputado ya por las tramas de presunto amaño de contratos en el marco de la muy pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales—. La SEPI es igualmente la misma que ha levantado las sospechas por los rescates concedidos a distintas empresas como Plus Ultra o Air Europa.

La UCO señala que "el 06.07.2021, tuvo entrada en la cuenta corporativa de ANTXÓN XXXXX@servinabar.com un correo procedente de la cuenta XXXXX@servinabar.com (email de VICENTE FERNÁNDEZ GUERRERO), bajo el asunto 'Reunión de hoy en Servinabar', en el cual VICENTE decía remitir un documento como guía para una reunión que tendría lugar ese mismo día en la sede de Pamplona".

"El documento, llamado '2021-07-06 — reunión con Antxón y LEIRE.docx', se estructuraba en 29 puntos, abordando en el número 18 la situación de la operación referida a las instalaciones de Melilla y Cervera del Maestre". El punto en cuestión aludía a una operación de "ENUSA —REMESA (Melilla) —UTE Cervera del Maestre (Castellón): Se va a articular un único expediente de sustitución de ENUSA en la UTE de Castellón y tendrá preferencia el que además de precio se quede con el usufructo de las acciones de Remesa y la compra o arrendamiento de terrenos en Saelices".

La UCO ha certificado que "en los días siguientes, conforme a los mensajes que pueden encontrarse en su conversación de THREEMA con ANTXÓN, VICENTE siguió manteniendo contactos con personal de ENUSA". Hablaban de activos de una y otra empresa, del "derecho aplicable a la enajenación de la actividad de gestión de residuos sólidos urbanos de las empresas del Grupo ENUSA", de cómo dar respuesta "a una supuesta consulta formulada por ENUSA a un catedrático" para abordar "el abandono de la actividad de gestión de residuos sólidos urbanos", etc. Todo tipo de cuestiones técnicas discutidas en ese foro.

"Sin entrar a valorar jurídicamente el contenido del dictamen, la realidad es que las conclusiones en él alcanzadas respaldarían al completo las intenciones que hasta ese momento se barajaban por los integrantes del grupo HIRUROK, así como por los Directivos de ENUSA y ACCIONA", destaca la UCO. "De estas palabras, en unión con los demás indicios que se han ido presentando, se deduce la existencia de un concierto de los miembros del grupo HIRUROK con directivos de la empresa estatal", concluye la policía judicial.

Y es que la UCO no deja de encontrarse todos los mismos nombres en todas partes de las tramas que rodean a este Gobierno.