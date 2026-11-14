Bravo y Figaredo arrinconan a Cuerpo y Bustinduy: "¿Vives mejor que hace ocho años?"

El debate económico celebrado en La Sexta con motivo de los comicios del 29 de noviembre evidenció la enorme distancia que separa a los defensores de la libertad económica frente al intervencionismo del Ejecutivo y sus socios. Mientras los candidatos de la oposición plantearon un imprescindible alivio de la carga fiscal que asfixia a los contribuyentes, el Gobierno de coalición se escudó en la retórica del miedo para rechazar cualquier rebaja tributaria.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recurrió a informes de supuestos expertos para alertar del posible aumento del déficit público que implicaría reducir impuestos, acusando a sus adversarios de pretender desmantelar los servicios esenciales. "La siguiente derivada es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios", advirtió el dirigente socialista, recurriendo una vez más al gastado discurso que vincula bajadas de impuestos con mermas de derechos, a la par que presumía de un incremento del 8% en la renta disponible.

La España de hoy no es la de hace 8 años. Hemos demostrado que es posible crecer y crear empleo mientras protegemos a hogares y empresas, reforzamos el estado de bienestar, reducimos desigualdad y mejoramos salarios y productividad ➡️Está en juego dar continuidad a lo construido pic.twitter.com/7KZyPITPZV — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) November 13, 2026

La réplica desde las filas populares no tardó en desmontar el triunfalismo oficialista. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, puso sobre la mesa la cruda realidad del poder adquisitivo de los ciudadanos al recordar que el neto real de los salarios "ha caído al 3,8%" durante la etapa de Pedro Sánchez, contrastando dicho empobrecimiento con la bonanza bursátil. Bravo evidenció cómo la inflación desbocada y la voracidad recaudadora de Hacienda han confiscado el esfuerzo de las clases medias y trabajadoras.

2 preguntas: ¿Vives mejor que hace 8 años? Y la segunda, la más importante, ¿cómo quieres vivir dentro de 4 años? pic.twitter.com/zzhfUP1Jd7 — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) November 13, 2026

Bravo planteó frente a las grandes cifras que exhibe el Ejecutivo el efecto real que la inflación y el estancamiento de los salarios están teniendo en la vida de los ciudadanos. "¿Vives mejor que hace ocho años?", planteó Bravo a Cuerpo, recordando entre otros datos que hace ocho años "la cesta de la compra te costaba 100 euros y hoy cuesta 140" o que hoy en vez de alquilar un piso un joven sólo puede aspirar a "alquilar una habitación".

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Figaredo, insistió en que aliviar la presión sobre los bolsillos no solo es factible sin tocar las prestaciones básicas, sino que resulta un imperativo moral y económico. Figaredo consideró fundamental acometer una bajada del IRPF en sus tramos más bajos para liberar recursos en favor del consumo y la inversión, desmontando el dogma intervencionista de que el Estado solo subsiste incrementando los gravámenes.

En el flanco más radical, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en representación del Frente Amplio, desempolvó la lucha de clases al afirmar que la riqueza nacional está siendo "capturada" por un 1% de la población. Arremetió contra la libertad de elección en sanidad o educación, acusando al PP de menguar el "salario indirecto" de las familias. Un choque que deja patente la disyuntiva entre el expolio fiscal de la izquierda y las recetas de prosperidad en libertad.

Propuestas sobre vivienda

Los cuatro partidos han expuesto sus propuestas para afrontar el problema de la vivienda desde posiciones enfrentadas. El PSOE ha defendido las prórrogas de dos años de los contratos de alquiler y los incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas. Carlos Cuerpo ha advertido de que cerca de 1,9 millones de hogares, unos cinco millones de personas, podrían beneficiarse de estas medidas y ha defendido que propietarios e inquilinos pueden salir favorecidos.

La propuesta de Ley del Suelo, que señala el señor Bravo, en torno a dos terceras partes de esa ley, ya la pueden implementar las comunidades autónomas donde gobierna el PP. ¿Por qué no lo están implementando?@carlos_cuerpo #LaFuerzaDeLaGente #LaSextaDebate pic.twitter.com/n5ojJIdmyF — PSOE (@PSOE) November 13, 2026

Desde Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy ha reivindicado las medidas del Gobierno como resultado de la presión de las movilizaciones sociales y ha acusado al PP y a Vox de defender los intereses de los grandes propietarios y los fondos de inversión. Entre sus propuestas, ha destacado un impuesto a partir de la cuarta vivienda en alquiler, con un gravamen del 10% sobre el valor total de los inmuebles, así como la construcción de vivienda pública protegida de forma permanente.

Si crees que ya es hora de que los ricos paguen lo que les corresponde, si dependes de tu salario para sacar a tu familia adelante, si crees que todo el mundo tiene derecho a tener una casa, tu voto es para el Frente Amplio, un voto como una casa.#LaSextaDebate pic.twitter.com/WS6MiF9vuN — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 13, 2026

El PP, por su parte, ha responsabilizado al Gobierno de la crisis por su "mala gestión" y ha situado la solución en aumentar la oferta. Juan Bravo ha defendido un plan para construir un millón de viviendas durante la primera legislatura, acompañado de cambios en la legislación del suelo, medidas contra la ocupación y rebajas fiscales para facilitar la compra. También ha propuesto prorrogar voluntariamente los contratos de alquiler durante tres años mediante incentivos para propietarios e inquilinos, frente al intervencionismo del Ejecutivo. Bravo defendió la postura de su partido y rechazó la del ministro Cuerpo asegurando que "ha faltado a la verdad" respecto a la Ley del Suelo y al Real Decreo Ley de Vivienda, porque en él, dice Bravo, "reconocen que el problema es de oferta, pero en todo el Decreto no hay ni una sola ley para constiur vivienda".

El Gobierno reconoce que el problema de la vivienda es la falta de oferta, pero su decreto no incluye ni una sola medida para construir más viviendas ni para reducir los trámites. #LaSextaDebate pic.twitter.com/qQ31QrlVvz — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

Vox ha vinculado la crisis habitacional al desequilibrio entre oferta y demanda y, especialmente, al aumento de población por la inmigración. José María Figaredo ha situado la "remigración" entre sus prioridades, planteando el retorno de extranjeros que cometan delitos y la prohibición de alquilar viviendas a inmigrantes en situación irregular. Además, ha reclamado desregulación, mayor seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la eliminación de impuestos para la primera vivienda.