Ester Muñoz, sobre TVE: "Practican el peor fascismo posible, la censura por ideas políticas"

La portavoz del PP en campaña y portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, explica en Libertad Digital qué opina de la "colonización de TVE" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que asaltó la corporación en pleno recuento de las víctimas de la DANA, con un Pleno en el que canceló la sesión de control, pero no el debate sobre la renovación de RTVE. Lo hace después de la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano y la propuesta de la presentadora Silvia Intxaurrondo para dejar fuera del espacio de la cadena a Vox.

¿Qué opina de que en TVE se dijera que Vox no debería tener espacio?

Es una muestra de la colonización que sufre la cadena, no sus trabajadores. Que se plantee en un programa que un partido legal, democrático, no pueda ir a un programa, me río de la censura de los 60. Estos son los que dicen que luchan contra el fascismo, practicando el peor fascismo posible, que es la censura por ideas políticas. Estos son los que dicen defender la democracia, los que no quieren que hable quien piensa distinto a ellos.

En esta campaña estamos viendo métodos nuevos de comunicación en redes sociales, entrevistas en pódcast como la de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild o Santiago Abascal con David Broncano. ¿A qué se debe el cambio?

Los partidos intentamos persuadir en campaña a los españoles sobre nuestras propuestas y nuestras ideas, y hay que utilizar todos los medios disponibles que tenemos: medios tradicionales y otros canales que ven millones de españoles, para llegar a un mayor número de personas, utilizando distintos formatos, tanto de humor como serios, desde entrevistas más personales u otras más profesionales.