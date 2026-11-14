Feijóo reivindica la gestión frente al "despilfarro" de Sánchez y arranca en Galicia su camino hacia el 29-N

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Galicia, Santiago de Compostela, para dar un nuevo impulso a su carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En este segundo día de campaña, el líder del PP ha regresado al lugar donde comenzó su trayectoria en la política nacional para reivindicar la gestión como principal bandera de su proyecto político y presentar su alternativa frente a un Gobierno socialista al que ha acusado de incompetencia, dejadez y de haber deteriorado los servicios públicos.

Ante un pabellón repleto de simpatizantes, Feijóo ha defendido que España necesita "rigor, gestión y experiencia", cualidades que, según ha asegurado, reúne el Partido Popular para afrontar el cambio político que necesita nuestro país.

La gestión ha sido precisamente el hilo conductor de su intervención. "Lo público se defiende gestionándolo bien, no gritando que lo defiendes y después quebrando lo público", ha afirmado el presidente popular, que ha reivindicado la necesidad de ejecutar las obras y sacar adelante las infraestructuras pendientes. Feijóo ha insistido en que la defensa de los servicios públicos no puede quedarse en declaraciones y ha vinculado esa responsabilidad con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos: "Corresponder el esfuerzo a la ciudadanía es tener servicios públicos en condiciones, para eso pagáis impuestos".

La vivienda en el centro

El líder del PP ha situado la vivienda entre las principales prioridades de su futuro Gobierno y ha cargado contra la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a la que ha atribuido una situación de "incompetencia y dejadez". Feijóo ha recordado que José Luis Ábalos fue el primer ministro de Vivienda y ha anunciado que, si llega a la Moncloa, esta materia estará integrada en una vicepresidencia, al considerar que se trata del mayor problema que afronta actualmente España. Entre sus compromisos ha destacado la construcción de un millón de viviendas para facilitar el acceso a una vivienda digna.

Menos impuestos y más seguridad

También ha defendido una bajada de impuestos para devolver a los ciudadanos parte del dinero que aportan al Estado. "El dinero es de quien lo gana", ha señalado Feijóo, reivindicando que los españoles puedan disponer de sus recursos para ahorrar, formar una familia o mejorar sus condiciones de vida. Según el líder del PP, "reducir la presión fiscal es posible si existe una gestión eficiente y se evita el despilfarro". En este sentido, ha criticado que los españoles paguen un 69% más y ha denunciado el incremento del gasto y de la deuda pública, que ha situado en 600.000 millones de euros adicionales. "Aquí nadie te da dinero por tu cara bonita, la deuda se paga", ha advertido, antes de lanzar una pregunta al Ejecutivo: "¿Dónde está el dinero de los españoles?".

La seguridad y la recuperación de la confianza en las instituciones han completado su diagnóstico sobre la situación del país. Feijóo ha defendido que los ciudadanos merecen unos servicios públicos que estén a la altura de sus contribuciones y ha prometido que, bajo un Gobierno del PP, podrán "vivir mejor". En su intervención también ha reivindicado una España abierta a todos aquellos que viven en paz y se integran en sus leyes, antes de lanzar un "¡Viva Venezuela libre!" ante los asistentes que le han devuelto una ovación..

El presidente popular ha presentado así el proyecto del PP como una alternativa basada en la gestión, la responsabilidad económica y la recuperación de la esperanza. "España es una gran nación y merece un Gobierno a la altura", ha proclamado, comprometiéndose a trabajar por una España más justa y por un cambio que considera necesario. "Los españoles quieren recuperar su país y la esperanza", ha afirmado durante un acto en el que ha buscado contraponer sus propuestas a la acción del Ejecutivo socialista.

La elección de Santiago de Compostela tampoco ha sido casual. Galicia fue el escenario desde el que Feijóo dio el salto a la política nacional y ahora quiere que sea también el punto de partida de su carrera hacia el Gobierno de España. Esa ha sido la idea que ha marcado el acto, celebrado ante un pabellón repleto de público y con el que el líder del PP ha querido escenificar el inicio de una nueva etapa política con la vista puesta en el 29-N