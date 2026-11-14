Ester Muñoz, portavoz de campaña del PP: "La izquierda cuando pierde el poder se vuelve violenta"

La portavoz parlamentaria y de campaña del PP, Ester Muñoz, atiende a Libertad Digital en el arranque oficial de la contienda más importante que afronta la derecha antes del 29-N. Una cita trascendental en la que nos jugamos "dar respuesta a la emergencia nacional" del país, según advierten en la derecha. En mitad de la entrevista, estallan dos operaciones de la UCO.

La Fiscalía Europea lleva a cabo una operación con la UCO por posible malversación en los contratos de las pulseras antimaltrato y la financiación del PSOE…

El PSOE ha estado intentando delinquir en nuestro país desde el día después de la moción de censura a Mariano Rajoy. Y Sánchez ha instaurado una corrupción sistémica. Han trincado con las mascarillas en lo peor de la pandemia, con las pulseras antimaltrato…y lo que nos puede faltar por conocer. Lo que le pido a los españoles es que confíen en Alberto Núñez Feijóo, porque en el momento en el llegue al Gobierno, se va a auditar ministerio por ministerio. Queremos saber en qué se han gastado cada euro, dónde, cómo, cuándo y cuánto. En qué más han trincado.

¿Qué opina de la huelga general de esta semana?

Es evidente que ha sido un fracaso. Instrumentalizar a los trabajadores con fines políticos tiene ese resultado. Intentar defender la vivienda o los salarios con piquetes violentos, quemando tiendas, cerrando negocios, es propio de quien no tiene argumentos. Es una huelga política, preventiva, por si gobierna el PP.

Ante un posible Gobierno del PP, ¿toman nota de esta convocatoria, de cara a negociar con CCOO y UGT?

Más que tomar nota, lo que refleja es la intención de los sindicatos. ¿Qué mayor manifestación ciudadana hay que votar en una urna el próximo 29-N? No hacía falta ninguna huelga porque ya hay elecciones. Alberto Núñez Feijóo lo que va a hacer es emplearse a fondo por los trabajadores, con independencia de los sindicatos. Queremos que mejoren los salarios, no puede ser que el salario medio sea casi el salario mínimo.

¿Hace falta una ley de huelga?

Con el marco jurídico actual no se puede utilizar la violencia, tampoco en días de huelga. Existe el derecho a huelga, pero también el derecho a trabajar. No se puede coaccionar o violentar para obligar a hacer huelga a quienes quieren trabajar.

¿Creen que esta violencia en las calles será la tónica si gobierna la derecha?

No es nuevo, cuando gobernó Mariano Rajoy, la izquierda rodeó el Parlamento. Cuando Juanma Moreno pudo gobernar en 2018, tras décadas de gobiernos socialistas, el PSOE andaluz de Susana Díaz fletó autobuses para rodear el Parlamento. Cada vez que la izquierda pierde el poder, una parte de esa izquierda pierde la violencia. Esto ya lo hemos vivido, no esperamos algo distinto.

Hay que poner orden y proteger a nuestros agentes dándoles herramientas frente a los violentos

¿Y cómo van a afrontarlo?

Los españoles tienen la sensación de que todo es un caos, no hay orden, ni seguridad. No es de recibo ver al presidente bailando en un mitin mientras arden las calles de Bilbao. Hay que poner orden y confiar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protegerles, darles confianza, herramientas suficientes y reconocerles como profesión de riesgo.

Ester Muñoz, en una de las salas del Congreso. | David Alonso

Ese caos incluye las infraestructuras tras los accidentes de Adamuz y Urda, ¿qué opina de la ausencia de Pedro Sánchez en los funerales por las víctimas?

No sólo no ha ido, se fue en su lugar a grabar un pódcast, lo que le define. Además, ha utilizado todo tipo de excusas, como que no iba porque era un acto católico, cosa que es mentira porque sí ha ido a otros. Incluso que fuera así, había representantes del Estado, y por respeto a ellos debería haber ido. Pedro Sánchez mira todo desde el punto de vista electoral. No ha ido por si alguien le reprochaba su negligencia.

¿Qué hay que hacer para resolver la decadencia de las infraestructuras y en Adif?

Hay que tener técnicos en puestos técnicos y sacar a los amigos y enchufados del PSOE. Koldo ha llegado a ser consejero de Renfe. Hay que hacer una auditoría, invertir en mantenimiento y seguridad, por delante de las inauguraciones y la propaganda. Y para eso hace falta tener Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ha dicho que no pasa nada sin PGE, pero vemos que sí tiene graves consecuencias.

Si PP y Vox anteponemos España a nuestros intereses, no habrá problema en pactar

Para esos PGE, quizá sea necesario negociar con Vox, ¿cómo son las relaciones con el partido de Santiago Abascal?

Tenemos una relación normal, dentro de que ahora estamos en campaña y los españoles saben que hay dos opciones: o gobierna Sánchez o lo hace Feijóo. Nosotros pedimos que nos den una mayoría suficientemente fuerte para llevar a cabo las reformas necesarias de reconstrucción del país. A partir de ahí, las relaciones con Vox tendrán que ser pensando sólo en una cosa: los españoles. Si ambos anteponemos España a nuestros intereses partidistas, será muy fácil gobernar, no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo.

En ese futuro gobierno, ¿se ve de ministra? Su nombre suele estar en todas las quinielas.

Son quinielas que se hacen en los medios, pero le aseguro que ahora no hay nada hecho todavía, tenemos que centrarnos en ganar las elecciones, no en los sillones. Sería irresponsable pensar en un hipotético gobierno. Es algo que no depende de mí, por lo que no voy a preocuparme, ahora estoy centrada sólo en ser portavoz de campaña del PP y hacer el mejor trabajo para ganar.

Ester Muñoz, fotografiada en el Congreso de los Diputados | David Alonso

Esta semana la Diputación Permanente ha aprobado un decreto de vivienda que ya tumbó el Pleno del Congreso, ¿qué opina de esta práctica?

Muestra la desesperación de Pedro Sánchez. La vivienda es el principal problema del país, y el PSOE ha destruido el mercado de la vivienda con sus políticas sectarias e intervencionistas. Si el PP gobierna se pondrán en marcha tres leyes: la ley del suelo, la ley antiokupación y la de propiedad horizontal, para construir más viviendas. Los vulnerables lo tienen ahora mucho más difícil porque el decreto de vivienda ha sacado viviendas del mercado del alquiler. El PP va a aportar seguridad jurídica para que se pongan viviendas en alquiler, y vamos a bajar impuestos a los jóvenes.

De las 249 medidas del programa del PP, ¿qué es lo más urgente que debería aprobarse en el primer Consejo de Ministros?

No me atrevo a avanzar qué llevará Feijóo a su primer Consejo de Ministros, pero sí sé que una de las emergencias es la invasión en Ceuta, también la huelga de sanitarios, la vivienda. Son muchos asuntos porque ha sido tanta la destrucción del PSOE…por eso es importante elegir a alguien que sepa gestionar, que cumpla su palabra como Feijóo, como ya ha demostrado, los gallegos pueden dar fe de ello.

¿Cómo resolverían la grave situación que vive Ceuta?

Lo primero es retornar a todos los ilegales a Marruecos. Hubo más funcionarios para la regularización masiva o la ley de nietos que para solucionar la invasión de Ceuta. Después hay que poner todos los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir. Yo he estado esta semana en Ceuta y había un solo guardia civil en el espigón. No puede volver a repetirse, no podemos seguir subarrendando nuestra seguridad en la frontera a Marruecos.

Marruecos debe saber que nuestro deber es defender la frontera española

¿Cómo debe ser la relación con Marruecos?

Ha habido una invasión organizada, planificada, como ataque híbrido a nuestro país. La relación de vecindad tiene que ser de normalidad y cordialidad, pero no de sumisión. Marruecos debe saber que España va a defender su soberanía nacional, y eso no tiene por qué entorpecer las relaciones. Tienen que saber que nos vamos a defender como país y que si hay que poner policías, guardias civiles y militares en la frontera no es un ataque, es un deber y una obligación.

Ester Muñoz, fotografiada en el Congreso de los Diputados | David Alonso

En esta campaña estamos viendo métodos nuevos de comunicación en redes sociales, entrevistas en pódcast como la de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild o Santiago Abascal con David Broncano. ¿A qué se debe el cambio?

Los partidos intentamos persuadir en campaña a los españoles sobre nuestras propuestas y nuestras ideas, y hay que utilizar todos los medios disponibles que tenemos: medios tradicionales y otros canales que ven millones de españoles, para llegar a un mayor número de personas, utilizando distintos formatos, tanto de humor como serios, desde entrevistas más personales u otras más profesionales.

¿Qué opina de que en TVE se dijera que Vox no debería tener espacio?

Es una muestra de la colonización que sufre la cadena, no sus trabajadores. Que se plantee en un programa que un partido legal, democrático, no pueda ir a un programa, me río de la censura de los 60. Estos son los que dicen que luchan contra el fascismo, practicando el peor fascismo posible que es la censura por ideas políticas. Estos son los que dicen defender la democracia, los que no quieren que hable quien piensa distinto a ellos.