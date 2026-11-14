Otegi pide el voto para frenar a los "fascistas" después de la agresión al candidato del PP en Hernani

El líder de EH Bildu llama a concentrar el voto de quienes hasta ahora no han apoyado a la coalición para que lidere el "bloque antifascista" y sea decisiva tras los comicios. Miles de personas participaron en la manifestación convocada por la formación en Bilbao, que convirtió en un acto de movilización electoral.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido este sábado el voto de quienes no han respaldado hasta ahora a su formación con un objetivo que ha expresado sin rodeos: que los sufragios de la coalición sean "decisivos para amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Otegi realizó estas declaraciones al término de la manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao bajo el lema Euskal Herria defendatu (Defender Euskal Herria), que reunió a miles de personas y que la propia coalición presentó como "el mayor acto electoral realizado en Euskal Herria".

El 29 de noviembre vamos a amargarles la noche a los fascistas. pic.twitter.com/ikCiYUAmVj — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) November 14, 2026

El dirigente separatista aprovechó la movilización para reclamar que la izquierda independentista lidere el denominado "bloque antifascista" y para animar a sus simpatizantes a captar nuevos votantes.

"Mi sueño es que la noche del 29 de noviembre podamos decir que la izquierda independentista lidera el bloque antifascista en el conjunto de Euskal Herria y que, además, sus votos son decisivos para amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox", afirmó. Una declaración que sitúa a los dos principales partidos de la derecha española en el centro de la estrategia electoral de EH Bildu y que Otegi convirtió en uno de los mensajes centrales de su intervención.

Otegi llama a movilizar el voto contra PP y Vox

El líder de EH Bildu pidió a los asistentes que se impliquen personalmente en la campaña y convenzan a personas que hasta ahora no han votado a la coalición. "Convenced a una o dos personas que no nos han votado a que esta vez lo hagan", reclamó.

Otegi insistió en que, en esta ocasión, apoyar a EH Bildu no sería simplemente votar a una formación política, sino participar en una supuesta movilización antifascista. "Votar a Bildu no es votar una sigla política, sino votar por el futuro de este país, por sus mujeres, por sus jóvenes y por los trabajadores. Es votar antifascismo", aseguró. También pronosticó que la noche electoral las urnas se llenarán de esos votos.

El dirigente separatista presentó las elecciones como una "encrucijada histórica" en la que, a su juicio, no están en juego las alternancias políticas habituales. "Está claro de qué lado se inclina EH Bildu y los votantes, simpatizantes y la gente que conforma el bloque social, independentista y progresista en este país", sostuvo.

Durante su discurso, Otegi volvió a reivindicar el proyecto independentista de la coalición y aseguró que su objetivo no es limitarse a gestionar las instituciones actuales. "No venimos a gestionar la resignación, venimos a construir gobiernos de la esperanza para la gente", afirmó. También defendió que primero se siembran las ideas, después se articulan mayorías sociales y finalmente se acaba proclamando una "República vasca, democrática, socialista, euskaldun y feminista".

Una manifestación multitudinaria con consignas independentistas

La marcha partió poco después de las cinco de la tarde desde la plaza de La Casilla y recorrió varias calles de Bilbao hasta concluir en la Plaza Circular, donde se celebró el acto político de cierre. Las cifras de asistencia fueron dispares: fuentes de la Policía Municipal situaron la participación en torno a 17.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a más de 40.000.

La pancarta principal, con el lema Euskal Herria defendatu, estuvo encabezada por Otegi y varios de los candidatos de EH Bildu para las elecciones del 29-N, entre ellos Oskar Matute, cabeza de lista por Vizcaya, además de representantes de la coalición y cargos institucionales como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Durante el recorrido se escucharon consignas a favor de la independencia y de la excarcelación de los presos de ETA, junto a lemas como "Euskal Herria antifascista" y "la lucha es el único camino". Los asistentes también levantaron papeletas blancas repartidas por la organización con el lema electoral Posible Egin.

La lluvia que comenzó durante el acto final no impidió que Otegi aprovechara la circunstancia para reforzar su mensaje. "EH Bildu se moja por Euskal Herria y por el antifascismo, no hay ningún problema, no nos vamos a asustar", proclamó ante los asistentes.

La República vasca como objetivo de EH Bildu

Más allá de la apelación electoral contra PP y Vox, Otegi dedicó parte de su intervención a reivindicar la independencia. A quienes consideran que el País Vasco es una nación pequeña y que sus ambiciones deben tener límites, les respondió que EH Bildu no ha llegado "hasta aquí para quedarse en la puerta" y que no piensa "pedir permiso para llegar hasta el final".

También defendió la paradoja de que las fuerzas independentistas contribuyan a sostener gobiernos en España mientras aspiran a abandonar el Estado para construir uno propio. "No hay gobierno progresista en el Estado si las fuerzas que queremos abandonar el Estado para hacer un Estado propio no contribuimos a fortalecer esa opción", señaló.

En el plano internacional, Otegi citó como aliados de EH Bildu a Lula da Silva, el Sinn Féin, el Frente Amplio y los socialistas demócratas estadounidenses. Los presentó como parte de una misma corriente política frente a quienes considera "fascistas, autoritarios y neoliberales".

La manifestación de Bilbao sirvió así a EH Bildu para combinar sus reivindicaciones soberanistas con una apelación directa al voto de izquierdas de cara al 29 de noviembre. Pero el mensaje que Otegi quiso dejar más claro fue su deseo de que la coalición tenga un papel decisivo en la noche electoral y pueda utilizar sus resultados para "amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox".