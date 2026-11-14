Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, sobre la nacionalidad: "Ser español es un privilegio, no un regalo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, explicó las medidas sobre inmigración y nacionalidad del programa electoral de su partido en una entrevista con Manuel Llamas en La Trinchera de Llamas, de esRadio, el 14 de noviembre de 2026. La conversación tuvo lugar en el estudio, al arrancar la campaña electoral, y poco después de que se presentara el programa electoral de Vox para los comicios del 29 de noviembre.

Millán, que en la entrevista recordó que tiene 31 años y que estudió Derecho, resumió con una frase la idea que guía la parte del programa dedicada a la nacionalidad: "Ser español es un privilegio, no es un regalo ni es algo con lo que se pueda mercadear como estamos viendo últimamente con [...] la Ley de Nietos".

La portavoz planteó la cita con las urnas en términos de supervivencia nacional. "Son unas elecciones existenciales para la nación española", aseguró al comienzo de la conversación.

Quién debería volver a su país

Llamas le recordó que el partido defiende la remigración desde hace años y le preguntó qué inmigrantes deberían ser expulsados de España de forma inminente. Antes de enumerar las medidas, Millán expuso el diagnóstico de su partido. A su juicio, la llegada de millones de personas está provocando "un colapso en los servicios públicos" y "una devaluación de nuestros salarios", y una parte de esa inmigración, procedente según ella de culturas "absolutamente incompatibles con la nuestra", genera inseguridad. Admitió que "las soluciones mágicas no existen".

El primer grupo que señaló es el de quienes llegaron de forma irregular. "En primer lugar, todas las personas que han entrado de forma ilegal a España tienen que volver a sus países de origen", explicó. Poco después insistió en que "todas estas personas tienen que ser repatriadas de forma inmediata a sus países de origen".

El segundo grupo lo forman, según detalló, quienes viven de las ayudas públicas y de los que "se demuestre que de una forma cronificada no están buscando trabajo, no están contribuyendo al sostenimiento de las cuentas". También ellos, añadió, tienen que ser repatriados a sus países de origen. El tercero incluye a "aquellas personas que aún habiendo entrado legalmente se dediquen a hacer del delito su forma de vida".

La portavoz se refirió también a Ceuta, el asunto con el que, según señaló Llamas, empieza el programa electoral. Millán sostuvo que "Ceuta y Melilla tienen que estar militarizadas, allí tienen que estar los militares con sus familias viviendo permanentemente". Para presionar a Marruecos, planteó que "a lo mejor deberíamos suspender ese acuerdo preferencial que tiene Marruecos con la Unión Europea", y defendió que "España no tiene ninguna obligación de acoger" a quienes entraron de forma irregular.

Más requisitos para la nacionalidad

El segundo bloque de medidas afecta al acceso a la nacionalidad y a los permisos de residencia. Millán defendió que "no se puede ser tan permisivo a la hora de la concesión de la nacionalidad" porque, en opinión de su partido, no es un derecho. Para explicarlo recurrió a su propio caso: "yo no tengo derecho a ser francesa, yo no tengo derecho a ser coreana".

"Pero pensamos que ser español tiene que significar algo", continuó. La nacionalidad, añadió, "también conlleva una serie de obligaciones". En paralelo, Vox propone que "se tienen que amplificar los motivos por los cuales perder la nacionalidad o perder esos determinados permisos".

Millán rechazó limitar el debate a los números. El argumento económico se le queda corto, explicó, porque "de lo que estamos hablando es de nuestra identidad y de nuestra supervivencia como pueblo español".

La Ley de Nietos, en los tribunales

Más adelante, a preguntas de los colaboradores del programa, la portavoz volvió sobre la conocida como Ley de Nietos. Aseguró que Vox "es el único partido con representación parlamentaria que está detrás de esto judicialmente y que ha conseguido paralizar los efectos electorales de la Ley de Nietos". Sobre el censo electoral, fue tajante: "hay que auditar el censo, por supuesto que sí".

¿Qué es la prioridad nacional?

Llamas planteó a continuación otra de las propuestas: extender el criterio de prioridad nacional que, según el presentador, ya se aplica en las comunidades autónomas donde Vox gobierna con el Partido Popular. Entre las medidas del programa, el periodista citó excluir a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria, gravar con impuestos las remesas que envían a sus países y reservar el ingreso mínimo vital exclusivamente para españoles.

Millán lo justificó por la escasez de recursos. "Al final los recursos son finitos y en una situación como la que nos encontramos pensamos que los españoles tienen que ser lo primero porque es lo lógico y porque es de sentido común", señaló. La portavoz presentó el reparto como una respuesta a lo inmediato y añadió que, en paralelo, su partido quiere hablar de cómo "generar riqueza, generar oportunidades".

Becas, guarderías y vivienda pública

La portavoz criticó que los baremos para conceder ayudas se estén configurando, según dijo, a la medida de estas personas, excluyendo a la clase media o lo que queda de ella. Puso como ejemplos las becas comedor, las ayudas para las guarderías, el acceso a la vivienda pública y el ingreso mínimo vital.

En su opinión, así se deja fuera a una parte de la población "que lleva toda su vida contribuyendo, que lleva toda su vida trabajando". Para defender la medida recurrió a una imagen doméstica: nadie con un hijo al que le falta comida, dijo, "le quite el plato para dárselo al hijo del vecino".

"Eso es lo que nosotros estamos planteando, que primero los nuestros, primero los españoles", resumió. Y concluyó: "Y luego, si podemos, ayudar a los demás, por supuesto que sí. Pero primero tienen que estar los españoles, claro que sí".