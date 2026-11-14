¿Quién propuso la implicación de Begoña Gómez en el arranque de campaña y por qué?

Begoña Gómez ya no se conforma con acompañar a Pedro Sánchez en los mítines. Ahora también toma el micrófono. Su estreno como oradora en un acto electoral del PSOE no fue una ocurrencia de última hora ni una sorpresa improvisada para animar el arranque de campaña. Según fuentes socialistas, la decisión llevaba tiempo fraguándose y fue la propia Gómez quien se ofreció para dar el paso.

La operación comenzó a tomar forma en Fuenlabrada. Allí, durante el arranque de la precampaña, Sánchez y su esposa protagonizaron una exhibición de besos, abrazos y declaraciones de amor que anticipaba lo que estaba por venir. De aquella escenificación sentimental al atril de Sevilla había un paso. Y Begoña Gómez terminó dando el salto.

Según fuentes socialistas, la propia Gómez consideró que Fuenlabrada había marcado "un punto de inflexión". A partir de ahí, habría decidido dar un paso al frente para responder a los mensajes de apoyo que asegura haber recibido de las bases del partido. La explicación oficial es la reivindicación personal y los derechos de las mujeres.

"Begoña simboliza desgraciadamente los ataques en el mundo que vivimos hoy en día", sostienen desde el entorno socialista. Las mismas fuentes defienden que su imagen sobre un escenario tiene una fuerza simbólica casi equiparable a la de Sánchez. Una apuesta que va más allá de un simple agradecimiento a la militancia porque supone además, convertir su situación personal en uno de los argumentos de campaña.

"Ha sufrido acoso, acusaciones, difamaciones y de todo", lamentan. El relato socialista sitúa esos ataques en una estrategia para "hacer caer" al presidente sin atender que Gómez está procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La incógnita ahora es si el PSOE volverá a dar protagonismo a Begoña Gómez en próximos actos electorales. Por el momento, las fuentes consultadas descartan nuevas intervenciones y enmarcan su estreno en Sevilla como "un hecho puntual y reivindicativo". Eso sí, su imagen ya ha encontrado acomodo en la estrategia socialista. Primero fueron los besos y los bailes de Fuenlabrada; después, la campaña del amor y las kiss cam; ahora, la esposa del presidente convertida en protagonista de un mitin.