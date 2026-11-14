RTVE emitirá el cara a cara decisivo entre Sánchez y Feijóo a diez días del 29-N

RTVE emitirá en directo el próximo jueves 19 de noviembre, a las 22:00 horas, el cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en uno de los principales acontecimientos de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, podrá seguirse a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, Radio Nacional de España (RNE), RTVE.es y RTVE Play.

La corporación pública ha anunciado además una programación especial para acompañar la emisión, con espacios informativos antes y después del enfrentamiento en los que se analizarán las intervenciones de ambos candidatos y las principales claves de un debate que se presenta como una de las citas determinantes de la campaña.

Los especiales de los Servicios Informativos de RTVE estarán conducidos por Pepa Bueno, que se encargará de presentar tanto el análisis previo como el posterior al cara a cara. De este modo, la cadena pública ofrecerá una cobertura específica del encuentro entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, en una campaña marcada por la confrontación política y los debates sobre las propuestas de los partidos.

La organización de este enfrentamiento llega después de las controversias sobre las condiciones y el formato de los debates electorales. En los últimos días, el PSOE también ha protagonizado movimientos en torno a la configuración de estos encuentros, como recogía Libertad Digital al informar de que los socialistas condicionaban la presencia de Podemos en los debates a la participación de Alvise.

Asimismo, RTVE ha estado en el centro de la polémica por las presiones del PSOE para fijar las reglas de los enfrentamientos electorales, tal y como informó Libertad Digital.

Cinco bloques temáticos y Feijóo abrirá el debate

La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, será la encargada de moderar el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. El enfrentamiento estará estructurado en cinco bloques temáticos que permitirán abordar algunos de los asuntos centrales de la campaña electoral: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior.

La distribución de los turnos de intervención se ha establecido mediante sorteo. Según el orden fijado, será Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez tendrá la última intervención. Una disposición que marcará el desarrollo del encuentro y en la que ambos candidatos tendrán que defender sus propuestas y responder a las críticas de su adversario.

Los asuntos elegidos para el cara a cara sitúan sobre la mesa cuestiones especialmente relevantes para los ciudadanos, desde las dificultades de acceso a la vivienda y la situación económica hasta la gestión de los servicios públicos, la corrupción política y la política migratoria. También tendrá espacio la política exterior, uno de los ámbitos en los que los partidos mantienen importantes diferencias.

Ocho formaciones se enfrentarán el 23 de noviembre

El cara a cara no será el único debate electoral que emitirá RTVE durante la campaña. La corporación pública ha programado también para el lunes 23 de noviembre, a las 22:00 horas, un encuentro entre los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas con grupo en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión, el debate contará con la participación de Ester Muñoz, por el PP; Patxi López, por el PSOE; Pepa Millán, por Vox; Emilio Delgado, por Frente Amplio; Gabriel Rufián, por ERC; Míriam Nogueras, por Junts; Oskar Matute, por Bildu, y Maribel Vaquero, por el PNV.

El encuentro se celebrará en Prado del Rey, en Madrid, y estará moderado por Xabier Fortes. Al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, se emitirá simultáneamente a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play.

La participación de estas ocho formaciones permitirá trasladar el debate electoral al ámbito parlamentario y confrontar las posiciones de los partidos que cuentan con representación propia en la Cámara Baja. Sus portavoces tendrán que defender las propuestas de sus respectivas formaciones en una campaña en la que los pactos y las posibles alianzas tras las elecciones también ocupan un lugar destacado.

RTVE ofrecerá gratis la señal a los medios

Por último, RTVE ha anunciado que pondrá a disposición de manera gratuita su señal institucional para todos los medios de comunicación e instituciones que la soliciten. La medida permitirá que otros operadores puedan incorporar a sus emisiones los dos encuentros electorales organizados para los días 19 y 23 de noviembre.

Con esta programación, la corporación pública concentrará en dos fechas los principales debates televisivos de la campaña electoral. Primero llegará el enfrentamiento directo entre Sánchez y Feijóo y, cuatro días después, será el turno de los representantes de las ocho formaciones parlamentarias. Dos citas que permitirán a los ciudadanos conocer y comparar las posiciones de los partidos antes de acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.