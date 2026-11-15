La maquinaria sanchista está engrasada para matar, pero ha tenido dos desbarres que muestran sus carencias de aceite. Ambos disparates han sido provocados con gran inteligencia por Santiago Abascal. Se ha revelado el líder de Vox como un magnífico protagonista de esta delirante película que nos ha montado el enamorado de La Moncloa. La primera actuación de Abascal ha sido muy alabada. Ha dejado fuera de juego a una pieza de la propaganda sanchunera, un tal Broncano al servicio del Gobierno, aunque cobra del dinero del Estado, o sea de todos nosotros. La segunda ha sido cuestionada porque no ha comparecido ante un youtuber o cómo se diga. Se equivocan los críticos de Abascal. Ha hecho muy bien en pasar del rollo de ese fulano tatuado. Yo jamás hablaría con un tipo que tiene tatuado todo su cuerpo. ¿Se habrá tatuado, seguramente, porque no le gusta su "piel" y menos su alma?, ¿qué cosa diabólica esconderá un tatuaje?; si no se lleva bien consigo mismo, me pregunto, ¿cómo conseguirá llevarse bien con el resto de los mortales? ¡Quién sabe! Me da igual. Lo importante es que Abascal le ha hecho una peineta a ese señorito de la izquierdona totalitaria y, de paso, ha quebrado otra pata del régimen sanchunero. Abascal ha demostrado sin asistir que el tal youtuber es solo un esbirro de Sánchez. Dos trofeos de una tacada. Después de haber ridiculizado a un tipo que no sabe hablar a favor de su amo, Sánchez, imagino que Abascal ha dicho: "Que pase otro por el siguiente aro que nos pone Sánchez". ¡Ya está bien de aritos y palitos sanchuneros! A la basura con esa gente. Fantástico.

Esos aritos y palitos, sí, son parte clave de la campaña de intimidación y terror que el enamorado de La Moncloa dicta cada día contra todos los españoles. Sánchez, como los peores tiranos de la historia, ha apostado por la vía de la violencia y el caos. Nos ha impuesto una campaña electoral basada en el clásico "manos arriba", españolitos, o me votáis o matarile. ¿Qué votante decente no sentirá en su rostro el escupitajo de "no habrá paz en las calles", proferido por una parlamentaria de la Asamblea de Madrid, si ganan las fuerzas democráticas? ¿Quién puede respirar tranquilo ante el improperio sanchista: "Si no nos escuchan", votantes de las fuerzas democráticas, no llegarán a nada y, por supuesto, sus líderes nunca gobernarán en España?… En fin, ninguna contención hay en el sanchismo; al contrario, hace ostentación de la corrupción, el fraude y la persecución contra todos los ciudadanos decentes. Desde aquí hasta el día de las elecciones, habrá más y más anuncios, reconocen incluso sus propios ministros, que hagan hincapié en que Sánchez sólo pretende el asalto de las urnas por la violencia de los hechos.

El régimen sanchunero no da tregua al Derecho Romano. No hay concesión alguna. Para los sanchistas el derecho de Justiniano está hecho para asaltarlo. Sánchez no sólo altera los dos preceptos claves de Ulpiano, "vivir honestamente" y "dar a cada uno lo suyo", sino que ha elevado a categoría "moral" y política la negación del tercer precepto del Digesto: Alterum non laedere —No dañar al otro (o no perjudicar a nadie)—. Su propuesta de intimidación, miedo y terror a través del partido del amor tiene tres sencillas bases: primero marginar a un Ejército ya de por sí bastante deteriorado, con unos mandos tan acongojados que ni siquiera se hacen dignos de tenerles lástima; Sánchez ha mandado al Ejército español al extranjero, lejos muy lejos, en misiones especiales, mientras vende Ceuta y las Canarias a los moros. En segundo lugar, Sánchez moviliza a los sindicatos y a todos los perroflautas, vagos y gentes que viven del subsidio sanchunero para que salgan a la calle a montar el cirio todos los días para amenazarnos a los demócratas. Y, finalmente, pone un aro para que los candidatos de la Oposición pasen por él como si fueran perritos de la tercera pista del circo… Pues eso, Abascal le ha dicho a Sánchez: "Salta tú por ese aro para perros, que yo soy un caballero". No me extraña que quedara hartito de tanta cutrez broncanera.