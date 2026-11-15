Clamor en Madrid contra el abandono ferroviario tras los siniestros de Urda y Adamuz

El creciente malestar por el deterioro de la red ferroviaria se trasladó este sábado a las puertas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Convocados por el Sindicato Ferroviario y arropados por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, trabajadores y afectados se concentraron en Madrid para denunciar la degradación y el abandono sistemático de las infraestructuras públicas y reclamar "medidas urgentes" que refuercen la seguridad tras los accidentes de Urda, Adamuz y Angrois.

Durante la concentración, el portavoz del sindicato, Rafa Escudero, reclamó al Ejecutivo la apertura inmediata de una mesa sectorial de urgencia en la que participen todos los agentes del sector: operadoras de viajeros y mercancías, el propio Ministerio, los sindicatos, las asociaciones de víctimas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). El objetivo prioritario de este órgano debe ser analizar el deterioro del servicio y consensuar actuaciones de calado frente a lo que consideran meros parches de la Administración.

Desde la organización sindical advierten de que las medidas dictadas por el Gobierno tras el accidente de Urda son meras decisiones puntuales que no atajan la raíz de la crisis. Según denunció Escudero, existe una falta continuada de mantenimiento fruto de años de desatención de las líneas, por lo que exigió la realización de una auditoría independiente de la red que evalúe con rigor técnico el trazado estatal e implante protocolos de circulación mucho más exigentes.

A estas reivindicaciones se sumó el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, quien reclamó que los afectados estén presentes en la toma de decisiones. Samper censuró la falta de transparencia oficial y desveló que la AESF reconoció no haber podido avanzar en sus pesquisas debido a que Adif no facilitó la documentación solicitada en una auditoría abierta en 2025. El representante de las víctimas exigió una revisión a fondo de la línea Madrid-Sevilla y alertó de que el tren acumula tres siniestros mortales en los últimos nueve meses.

La movilización continuará este lunes a las 11:00 con una protesta en la plaza de los Cabezones de la madrileña estación de Atocha –después de que la Delegación del Gobierno optara por prohibir el acto frente al Congreso de los Diputados–, a la que seguirá una huelga de 24 horas convocada para el próximo martes en defensa de la seguridad del sistema.