Hay que desmontar la red clientelar del PSOE

El socialismo crece cuando lo hace el número de personas dependientes del Estado. Lo saben bien los regímenes hispanoamericanos que sufren esa lacra política, pero también sus equivalentes europeos, entre los que el PSOE destaca por méritos propios.

Las redes de favores mutuos implantadas por los socialistas en feudos como Andalucía o Extremadura son un buen ejemplo de una sociedad subsidiada a cambio del voto. Expulsados del poder en ambas regiones, el sanchismo trata de sobrevivir replicando ese mismo modelo pero a gran escala, utilizando los recursos mucho mayores del Estado. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el mejor ejemplo de este populismo asistencial fomentado por la izquierda. De ser una ayuda a las familias para sortear determinados momentos de dificultad, el IMV se ha convertido en una renta mensual de la que disfrutan determinados colectivos sin apenas control.

El IMV se puso en marcha hace casi una década por recomendación de la Unión Europea, que instó a España a simplificar su complejísimo sistema de ayudas y a establecer un suelo mínimo nacional. Con Sánchez en el poder, y muy especialmente en la última legislatura, ese ingreso se ha convertido en la clave de bóveda de la política social del Gobierno, que extiende su cobertura cada vez a una mayor parte de la población.

El Gobierno y los partidos de izquierda presumen de que cada vez más ciudadanos perciben el Ingreso Mínimo Vital. Lo que debería ser una vergüenza política y la demostración más palmaria del fracaso de una política económica, es para el sanchismo una conquista social que, en realidad, echa por tierra la propaganda gubernamental sobre la marcha de nuestra economía. Porque, si es cierto que España crece más que el resto de Europa y que los españoles son cada vez más prósperos, ¿cómo es posible que el número de beneficiarios del IMV no deje de aumentar?

El IMV nos ha costado ya más de 20.000 millones de euros para dar una paga a un millón de hogares, la mitad de los cuales sigue cobrando esa prestación cinco años después de serle reconocida. Tiene todo el sentido que la opción de Gobierno que pretende derrotar al sanchismo plantee una reforma profunda de esta renta estatal. Así lo ha entendido Alberto Núñez Feijóo, cuyo programa incluye la creación de una Renta de Activación en sustitución del nefasto IMV y de otros subsidios de carácter laboral, para integrarlos en un sistema que haga de la empleabilidad su principal objetivo. La citada prestación se le retirará a aquellos que rechacen ofertas de empleo porque no quieren trabajar, una medida de sentido común que pondrá coto al desmadre en el que se ha convertido esta ayuda, que debe ser siempre de carácter puntual.

La izquierda hace electoralismo con los subsidios, pero la eliminación de los más injustos, como el famoso IMV, puede también tener efectos positivos para el partido que lo proponga. Son muchos más millones los hogares que no llegan a fin de mes, mientras sus impuestos se destinan a esta descarada compra de votos sanchista.