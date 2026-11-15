Barcelona reparte 32 escaños; Madrid, 38; Valencia, 16; Sevilla, 12. Ceuta, uno. Esa es la aritmética que, según fuentes socialistas, guía la estrategia territorial de Ferraz para la campaña electoral. El PSOE ha convertido el reparto de diputados en una hoja de ruta para decidir dónde debe aparecer Pedro Sánchez, presentado como el principal "activo electoral" del partido, con el objetivo de movilizar votos y amortiguar el desgaste acumulado por la gestión del Gobierno.

En Ferraz llaman "zonas prioritarias" a las circunscripciones que ponen más escaños en juego. Una clasificación que deja en un segundo plano a territorios como Ceuta, donde el Ejecutivo lleva meses sin ofrecer respuestas convincentes ante las consecuencias de la crisis migratoria. La ciudad autónoma sufrió la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes y sigue arrastrando las consecuencias de aquel episodio, mientras la Audiencia Nacional investiga las circunstancias de la entrada, el posible papel de Marruecos y qué información tuvo el Gobierno antes de que se produjera teniendo en cuenta que en esta causa de la juez María Tardón ha sido imputado el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Pese a la dimensión política y judicial del asunto, los socialistas consideran que la ciudad no constituye una prioridad electoral. El resultado práctico es que Sánchez no tiene previsto acudir a Ceuta durante la campaña, pese a que solo la visitó una vez tras la invasión, el 31 de julio, y después abandonó la ciudad para continuar sus vacaciones en La Mareta.

La estrategia de Ferraz responde, según las fuentes consultadas, a un criterio estrictamente electoral. Debe resultar rentable en términos de votos y escaños. "Hay provincias donde tenemos posibilidad de aumentar y otras donde tenemos que consolidar", sostienen fuentes socialistas. El planteamiento que utilizan para decidir los desplazamientos es que "tenga sentido que vaya". Una lógica que convierte la agenda del presidente en un recorrido por circunscripciones con rendimiento electoral, y no en una oportunidad para atender los problemas de los ciudadanos y dar la cara por la deficiente gestión.

Los resultados de 2023 ayudan a entender ese cálculo. El PP obtuvo el único escaño que se reparte en Ceuta, con 12.918 votos, el 39,15% del total. El PSOE quedó en segunda posición y Vox, en tercera. La circunscripción ofrece, por tanto, un solo diputado en disputa, una cifra que parece pesar más en los planes de Ferraz que la situación que atraviesa la ciudad.

Los socialistas admiten, además, que las dos semanas de campaña no permiten recorrer todos los territorios, aunque Sánchez podría repetir en algunas de las plazas que ya ha visitado durante la precampaña. Ceuta, sin embargo, no figura entre sus destinos.