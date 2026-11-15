Estos son los tres embriones proetarras que crecen a la sombra de Sánchez y a los que Bildu les parece suave

El entorno proetarra ha crecido de forma más que considerable bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho sin parar desde el mismo momento en el que el Tribunal Constitucional retorció y pisoteó una sentencia del Supremo en época de Zapatero para permitir la entrada de la herencia de ETA en las instituciones. Ahora ya no sólo son Bildu o Sortu los buques insignia proetarras. Ahora crecen sus hijos en un triple esquema que vuelve a preocupar a la policía por su creciente presencia en espacios como la universidad vasca o navarra o incluso —en el caso de GKS— la acampada Sol.

El ecosistema proetarra de la autodenominada como izquierda abertzale cuenta con numerosos embriones. Entidades que no han dejado de ganar fuerza a la sombra de Bildu y que venden su presunta rebeldía frente a la casa matriz como una garantía de aún mayor radicalidad que el propio Bildu, un partido que acumula ya 92 condenados por pertenencia a la banda asesina ETA como candidatos y cargos electos. Los tres últimos acaban de ser anunciados de cara a las elecciones del 29-N.

El primero de ellos es GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) / Mugimendu Sozialista. GKS es el ala juvenil del Mugimendu Sozialista (Movimiento Socialista). Nació en 2019 fruto de una escisión generacional en la organización juvenil oficial Ernai —ligada a EH Bildu— y se ha convertido en la ramificación más organizada, numerosa e influyente, especialmente entre la juventud universitaria y urbana. Sus banderas son las clásicas: marxista-leninista, lucha de clases e independentismo. Defienden que la autodeterminación vasca solo será efectiva en el marco de una revolución socialista comunista de los trabajadores, algo que no suena muy pacífico sino todo lo contrario.

Rechazan de plano la participación en elecciones y el parlamentarismo y apuestan por construir estructuras propias (Sindicato de Estudiantes — IA, Sindicato de Trabajadores — Kontseilu Sozialista, centros sociales). No ocultan su relación con los presos de ETA y respaldan su inmediata excarcelación —cosa que en el fondo ya está ocurriendo—. Ya se han disputado con Sortu y EH Bildu el control y la hegemonía de espacios de apología teóricamente festivos como las txosnas y sus principales locales juveniles en el País Vasco y Navarra.

El segundo de los embriones proetarras es Jardun Koordinadora. Esta ramificación ha saltado a los medios recientemente por la detención de dos de sus integrantes a raíz de requerimientos de Francia e Italia por presuntos delitos de terrorismo. Los dos portaban listados de guardias civiles y planos de zulos con armamento.

Jardun (Coordinadora Jardun) se constituyó formalmente en agosto de 2020. Mantiene obviamente la exigencia separatista y socialista revolucionaria, pretendiendo ser el referente orgánico de una disidencia de Bildu no alineada con el Movimiento Socialista. A diferencia de GKS, da prioridad a la "liberación nacional de Euskal Herria", frente al establecimiento de un Estado socialista, aunque no ha dejado de reivindicarlo. Funciona como un paraguas de distintos colectivos como Jarki, Aske o Astindu. De nuevo, plantean el rechazo tajante al plano institucional y critican la política de pactos de EH Bildu en Madrid y Vitoria por considerarla suave y cobarde. No dudan en reivindicar explícitamente la herencia de "la lucha de liberación nacional" y exigen la amnistía total —libertad incondicional— para todos los presos y exiliados etarras.

El tercer hijo de los proetarras que ha crecido al albur de las dádivas del PSOE al separatismo es ATA (Movimiento Amnistía eta Askatasuna). ATA es la organización más veterana de este bloque, surgida en 2014. Su enfoque es más temático y se centra en la supuesta lucha "antirrepresiva". Nació como respuesta directa al cambio estratégico de la izquierda abertzale oficial respecto a los presos de ETA: cuando Sortu dijo que asumía supuestamente la legalidad penitenciaria e individualizada.

También integra a militantes históricos, ex presos de ETA y sectores de la línea más dura y veterana del abertzalismo. Exige la amnistía incondicional como una "deuda política e histórica de los Estados español y francés con el movimiento de liberación". Y es el grupo que mantiene la defensa dogmática más explícita de la historia de ETA y sus presos, oponiéndose tajantemente a que estos pidan perdón, salgan mediante beneficios individuales o reconozcan cualquier "daño causado" a cambio de progresiones de grado penitenciario.