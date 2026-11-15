Feijóo avisa de una oscura herencia de Sánchez: desde fallos eléctricos a "obligaciones militares que desconocemos"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que, si consigue llegar al Gobierno, se encontrará con una oscura herencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez que puede esconder importantes problemas económicos, institucionales y de gestión. En una entrevista concedida al diario La Razón, el dirigente popular ha anticipado que descubrirá "sorpresas" como gastos sin presupuesto, obligaciones militares desconocidas y compromisos económicos que no cuentan con el respaldo financiero necesario.

Por ello, Feijóo considera que el próximo Gobierno tendrá que afrontar las consecuencias de la gestión socialista durante su etapa en La Moncloa. Entre los problemas que espera encontrar menciona "obligaciones sin respaldo económico", graves dificultades en las infraestructuras y fallos en el sistema eléctrico. También expresa su preocupación por las relaciones internacionales de España, que, a su juicio, podrían estar condicionadas por compromisos adquiridos en función de intereses personales o políticos de Pedro Sánchez.

"Vistos los antecedentes de las herencias que dejaron los Gobiernos socialistas, seguro que habrá sorpresas. Pero no tengo miedo. Nada da más miedo que otra legislatura más como la que estamos viviendo", dice Feijóo, que apunta a la posibilidad entre otras cosas de gastos sin presupuesto, obligaciones sin respaldo económico, graves problemas en las infraestructuras, fallos en el sistema eléctrico, obligaciones militares que desconocemos o relaciones con países de nuestro entorno atadas a compromisos derivados de intereses personales o políticos de Sánchez".

Pese a este escenario, el líder del PP asegura que es consciente de las dificultades que puede encontrarse si asume la presidencia del Gobierno. Por ello, se compromete a cumplir el programa electoral con el que concurra a las elecciones y a no decepcionar a los españoles. En este sentido, deja una frase sobre las responsabilidades que implica alcanzar el poder: "A la presidencia del Gobierno se llega llorado".

Insiste además en su promesa de efectuar en los primeros cien días en los cien primeros días "una auditoría completa del gasto de la Administración General del Estado". El nuevo gobierno, avanza, explicará "cuál es la fotografía real del gasto público, ingresos, deuda, déficit u obligaciones no reconocidas".

La vivienda y los servicios públicos, entre las prioridades

En materia económica y presupuestaria, Feijóo sitúa como principal prioridad la mejora de los servicios públicos básicos. El candidato popular considera que esta debe ser una de las primeras líneas de actuación de un eventual Ejecutivo del PP, en un contexto en el que también mantiene su compromiso de impulsar la construcción de un millón de viviendas.

La política de vivienda ocupa un lugar destacado en sus planteamientos. Feijóo insiste en la necesidad de derogar la actual ley de vivienda y apuesta por buscar soluciones que permitan afrontar el problema del acceso a los hogares. De hecho, identifica esta cuestión como uno de los asuntos más urgentes que tendría que abordar si llega a Moncloa.

Junto a la vivienda, el dirigente popular menciona la necesidad de impulsar una regeneración institucional y revisar el funcionamiento de las administraciones. También considera prioritario comprobar el estado de las infraestructuras españolas, una de las cuestiones que incluye entre los problemas que espera encontrar tras la salida del Gobierno socialista.

Auditoría del gasto y compromisos en Defensa

Otra de las medidas que Feijóo se compromete a poner en marcha es una auditoría del gasto público durante los primeros cien días de Gobierno. El objetivo, según explica en la entrevista, sería conocer la situación económica que recibe el nuevo Ejecutivo y comprobar las obligaciones asumidas durante la etapa de Pedro Sánchez.

El candidato del PP también aborda el gasto en Defensa y las obligaciones militares que, según advierte, podrían formar parte de la herencia del actual Gobierno. En este ámbito, promete explicar a los españoles cuánto se destina realmente a Defensa y ofrecer información sobre los compromisos adquiridos.

Feijóo considera igualmente importante trasladar a los aliados internacionales cuál es la situación económica de España y cuáles son sus posibilidades reales. Su intención es explicarles "la situación de España y hasta dónde se puede", una declaración con la que insiste en la necesidad de ajustar los compromisos exteriores a la capacidad económica del país.

Vox y las posibles alianzas de Gobierno

Durante la entrevista con La Razón, Feijóo también se refiere a la posibilidad de que el PP tenga que compartir el Gobierno con Vox si los resultados electorales no permiten una mayoría suficiente. Sin embargo, evita adelantar cuál sería el escenario concreto de un eventual Ejecutivo de coalición.

El presidente popular señala que las líneas rojas de su partido "están escritas y son conocidas", en referencia a los acuerdos autonómicos alcanzados con la formación de Santiago Abascal. Preguntado directamente sobre si se ve compartiendo Gobierno con Abascal y si contempla que este pueda convertirse en vicepresidente, responde: "Nunca me han planteado nada de eso".

De esta forma, Feijóo no concreta el reparto de responsabilidades que podría producirse en caso de necesitar el apoyo de Vox para gobernar, aunque remite a los precedentes de los pactos autonómicos y a las condiciones que el PP ya ha establecido.

Ceuta, inmigración y relaciones con Marruecos

Entre las cuestiones que considera más urgentes si llega a la presidencia del Gobierno, Feijóo menciona la necesidad de "devolver la normalidad a Ceuta", afrontar el problema de la vivienda, revisar el estado de las infraestructuras y controlar la inmigración irregular.

La política migratoria aparece así entre los asuntos que el candidato popular quiere situar en los primeros puestos de su agenda. También dedica parte de sus declaraciones a las relaciones con Marruecos, respecto a las que defiende un modelo de buena vecindad basado en la lealtad y la reciprocidad.

En este sentido, Feijóo asegura que no habrá subordinación a Marruecos "ni a nadie", una afirmación con la que fija su posición sobre las relaciones exteriores con el país vecino y reivindica que la política internacional española debe desarrollarse desde una posición de reciprocidad.

Hablará con todos los partidos salvo Bildu

Por último, el líder del PP adelanta su disposición a hablar con todas las fuerzas políticas si consigue llegar a Moncloa, aunque establece una excepción: Bildu. Además, marca distancias con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que define como un "personaje tóxico para la política".

Feijóo asegura que espera que el propio PSOE vete a Sánchez, al que considera un obstáculo para recuperar la normalidad política. Así, el candidato popular plantea un eventual cambio de Gobierno marcado por la revisión de las cuentas públicas, la regeneración institucional, la política de vivienda y una nueva orientación de las relaciones exteriores, al tiempo que advierte de las dificultades que, a su juicio, puede dejar la gestión socialista.