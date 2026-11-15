Feijóo apela a Sánchez por el ataque en Hernani tras una legislatura "gobernando con esa gentuza"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que exija a sus socios de Bildu que "no violenten la campaña" electoral. La exigencia del dirigente popular se produce después de los graves altercados registrados en el País Vasco, donde el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Jon Echeverría, se vio obligado a cancelar un acto público ante el violento hostigamiento de unos 200 proetarras.

Durante una intervención política en Santander, Feijóo ha censurado con dureza la connivencia del dirigente socialista con EH Bildu a lo largo de toda la legislatura. El líder de la oposición se ha dirigido de forma directa al presidente del Gobierno para recordarle su dependencia parlamentaria: "Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza, señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales".

El boicot que forzó la suspensión del mitin de Echeverría incluyó el lanzamiento de botellas, petardos y huevos por parte de extremistas, una práctica de acoso que busca cercenar los derechos políticos y las libertades de los constitucionalistas en el País Vasco.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. pic.twitter.com/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

Ante estos hechos, Feijóo ha censurado que el entorno proetarra recurra una vez más a la intimidación callejera contra las formaciones democráticas. Feijóo ha tenido un recuerdo concreto para los jóvenes agredidos en Baracaldo y para Jon Echeverría y ha asegurado que "ellos son el ejemplo de libertad y de un partido democrático".

Y ha lazado tres mensajes "a los violentos, al PSOE de Euskadi que se ha callado y a Bildu que está cantado", Feijóo les ha asegurado que van a seguir ejercer el derecho democrático de pedir el voto "donde y como nos de la gana".

El primer mensaje ha sido el anuncio de parada en campaña para acompañar a los compañeros del Partido Popular de Guipúzcoa: "Os anuncio que haré parada para hacer campaña con Jon, seguir adelante, seguir peleando por ese diputado que está al alcance de la mano y os merecéis que gane la libertad en Guipúzcoa".

El segundo mensaje ha sido para los violentos. "¿De qué vais?, ¿Qué os creéis?" ha espetado el líder del PP, quien ha asegurado que "la calle no es vuestra, la calle es de todos los espñaoles y no vais a expulsar nunca a nadie de ella".

Y el t ercer mensaje, el más contundente de todos, ha ido dirigido al PSOE. El dirigente popular ha recordado que el Ejecutivo socialista se ha sostenido durante cuatro años en los apoyos de Bildu a los que ha tachado de "gentuza", una alianza que, a su juicio, inhabilita a Sánchez para mantenerse al frente del país. "Señor Sánchez dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no les peguen patadas y puñetazos a los chavales, queremos libertad señor Sánchez".

"Ya está bien de esta legislatura". Por ello, Feijóo ha sentenciado que el líder del PSOE merece "estar en la oposición" tras los comicios generales, en castigo por haber otorgado legitimidad y capacidad de decisión a formaciones ajenas a los principios básicos de la convivencia.

La presencia del líder del PP en Guipúzcoa servirá para apoyar a Jon Echeverría y reafirmar el compromiso de su partido con la libertad política, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones frente a la violencia intolerante.