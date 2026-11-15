El ala izquierda de Vox

Hay algo que no termina de encajar en las explicaciones convencionales sobre el crecimiento de Vox. Según el discurso dominante, sus nuevos votantes proceden de las filas del Partido Popular y de esas falanges de tardoadolescentes que el próximo 29 de noviembre perderán la virginidad electoral. Pero las cuentas empiezan a no salir. Vox crece demasiado como para que esas dos fuentes de reclutamiento basten por sí solas para explicar el fenómeno. Y quizá haya llegado el momento de explorar una hipótesis que nadie parece demasiado interesado en considerar. Porque existe otra anomalía igualmente llamativa. Mientras el espacio del Frente Amplio se desmorona, el PSOE muestra una resistencia electoral que desafía la ley de la gravedad política.

¿Cómo puede hundirse una parte de la izquierda sin que la otra acuse el golpe? Una posibilidad pasaría por el doble trasvase de votantes que las encuestas, obsesionadas con aferrarse a la topografía ideológica heredada del siglo XX, no aciertan a identificar. Los antiguos electores del Frente Amplio correrían a refugiarse en el PSOE, mientras que una parte de los votantes socialistas estaría emigrando hacia Vox. El resultado remitiría a un juego de vasos comunicantes donde los socialistas mantienen intacto su caudal electoral mientras Abascal recoge sufragios que nadie esperaba encontrar en la extrema derecha.

Pasa en toda Europa. Existe un gran electorado de extracción popular, culturalmente conservador, ajeno a las obsesiones anómicas del progresismo posmoderno y su beligerancia contra la tradición occidental, que por norma votaba a la izquierda pero que lleva años sintiéndose políticamente abandonado. Un electorado que puede defender los servicios públicos del Estado del bienestar y las pensiones no privatizadas sin compartir el entusiasmo de las élites cosmopolitas por la inmigración masiva, la disolución de las identidades nacionales o la constante promoción institucional de las orientaciones sexuales minoritarias. Votarían a Vox no porque hayan abrazado el liberalismo vergonzante de su programa económico, sino porque han dejado de reconocerse en los suyos. Es solo una conjetura, pero quizá el secreto de la eclosión de Vox remita a que una parte estadísticamente significativa de sus votantes ya proceda de la izquierda.