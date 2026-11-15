A la espera del meteorito

Decía mi amigo Eduardo Maestre, en sus desternillantes, por agudos, vídeos en los que desmenuzaba las vísceras podridas de una Andalucía asfixiada por la tela de araña de un PSOE infinito, que era necesario que nos cayera ya un meteorito porque no se podía aguantar más. Empezó su cosmoprofecía allá por 2011 y el meteorito, en forma de PP, Ciudadanos y Vox, tardó en caer todavía siete largos años. No es que estemos en un paraíso, pero al menos se ha detenido la amenaza de las espinas de la rosa roja de la muerte.

De las cosas más inquietantes que he tenido oportunidad de escuchar en estos días ha sido la alusión de varios comunicadores con mando en tertulias varias a un presunto meteorito que va a caer, no sobre el régimen sanchista-leninista-separatista, sino sobre la oposición. No, no era la huelga general que, al final, no ha sido más que un pelote ligero o un fiasco grande, según se mire.

Se referían a otro meteorito, algo de lo que no puede hablarse pero que va a tener un impacto decisivo en la jornada electoral del próximo 29 de noviembre. No se sabe qué ni se sabe cómo. Tampoco se sabe cuándo ni dónde, salvo que se abatirá sobre la conciencia de los españoles de un modo tan contundente que podrá ser la causa de un cambio completo en la orientación del voto.

A nadie se le olvida lo que pasó el 11 de marzo de 2004. La inmensa mayoría de los españoles que hasta tres días antes iban a seguir votando al PP tras unos años de recuperación económica y un descenso del desempleo como nunca antes, de pronto, tras producirse el atentado más importante hasta entonces de la historia de Europa, favoreció a la opción socialista que encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero, hoy imputado.

Ha pasado a la historia de la manipulación política cómo una tragedia de tal calibre, con 193 ciudadanos muertos y miles de heridos, fue utilizada contra el Gobierno que la sufrió sin ningún tipo de escrúpulos. Ha pasado a la historia de la infamia política el que 22 años después de aquella catástrofe asesina nada cierto y riguroso sepamos sobre la autoría salvo las sospechas de que los autores fueron algo más que unos "moritos", tal vez servicios secretos de países no muy lejanos.

Precisamente el asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, se ha referido a que, tras las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, el único referente de cómo utilizar una calamidad nacional políticamente era el 11-M, que de este modo se nos trae a la memoria nacional no se sabe con qué intenciones. "Conviene mirarlo despacio", apostilla el gurú de Moncloa. O sea, pensar cómo se adereza un relato sobre una conmoción ocurrida.

No me extraña que muchos tertulianos que desean un cambio de marcha decisivo en el Gobierno de España tengan esta premonición entre sus reflexiones. Por ejemplo, acaba de decir el gran Jesús Cacho que "con toda seguridad nos tiene preparado (Pedro Sánchez) un fin de fiesta del que tardaremos en olvidarnos".

Hace unos días escuché yo mismo en el Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter unas intervenciones de Ketty Garat, de José María Olmo y de Jorge Calabrés, cuyo denominador común era advertir del posible desencadenamiento de algo muy gordo en el panorama político español en próximas fechas. Coincidían todos ellos, eso sí, en que no podían hablar más de ello, tal vez porque no hay pruebas o es un runrún malévolo o es una intoxicación perversa. O por otras razones, vaya usted a saber.

Lo mismo cabe decir de Eduardo Inda, director de OK Diario, que ha dicho: "No tengo ninguna duda de que de aquí al 29-N urdirá alguna salvajada con el evidente objetivo de buscar una conmoción social que altere el resultado que pronostican todas y cada una de las encuestas, menos la del CIS".

No son los únicos que han vaticinado oscuramente la posibilidad de la ocurrencia de un acontecimiento inesperado que pueda inclinar la balanza electoral hacia el lado imprevisto por la mayoría de las encuestas. Esto es, se ha extendido la sospecha de que un Sánchez sin escrúpulos de ningún tipo —hasta ha arrojado a su mujer imputada a la arena del circo— será capaz de hacer cualquier cosa con tal de alterar un resultado que no le convenga.

Como hay precedentes —11-M—, como el propio Sánchez ha hurgado en la herida de la desconfianza y la mentira —voto extraño por Correo, voto amoral de nietos, urnas traicioneras en su propio congreso socialista, avales inexplicables y demás—, estamos viviendo un proceso electoral en el que a nadie le extrañará que pase algo inesperado que pueda cambiarlo todo. Es la prueba del nueve de que algo en la democracia española ha dejado de funcionar hace tiempo.

Un sinvivir. ¿Será un documento, judicial o no, pero brutal para la oposición? ¿Será un disturbio monumental e incontrolable, tipo nueva invasión de ciudad o pandemia o guerra alguna o apagón eléctrico? Lo que es terrible es que no se vea esta apoteosis de la sospecha como una exageración o una deformación sino como la consecuencia lógica de las acciones de un tipo capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder.

Pues venga, que caiga ya el meteorito. A ser posible, sobre los malvados. Y a votar.