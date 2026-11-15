El menú viene cargado de promesas y más en un día en el que desde Alcorcón, Pedro Sánchez ha querido reivindicar la bandera de España, ondeándola al inicio del mitin. Algunas conocidas, otras rebautizadas. Sánchez quiere convertir el aborto y las pensiones en derechos blindados constitucionalmente, ampliar los permisos para cuidar a menores de ocho años y extenderlos a personas con las que exista una "unión de amistad". Porque, en la nueva arquitectura de derechos del PSOE, la familia no es la única que tendrá permisos por cuidado.

"Hay personas a las que queremos que son nuestros amigos y nuestras amigas que no tienen por qué ser nuestra pareja ni tampoco tener un vínculo sanguineo con nosotros y con nosotras y que deciden cuidarnos y que por tanto merecen tener también derechos y el recocimiento del nuestro Código Civil", ha defendido Sánchez.

A la vez, el presidente promete seguir modificar el sistema de cotización de los autónomos y "ampliar su protección por cese de actividad y cuidados", pese a que la realidad que afrontan los trabajadores tras ocho años de Sánchez en La Moncloa es de desamparo, mayores cargas fiscales y una presión cada vez mayor sobre sus negocios. Como remate, ha anunciado más impuestos para los llamados "fondos buitre" que mantengan viviendas vacías, las destinen a apartamentos turísticos o las alquilen a precios que considera "inasequibles".

"Un aperitivo de lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años", ha prometido Sánchez, que ha vuelto a apelar a una "movilización histórica" para tratar de levantar los ánimos en sus filas. "Con ese 75% lograremos 176 escaños", ha asegurado, cuando las encuestas dibujan un escenario muy alejado de esa cifra y nada halagüeño para el PSOE y sus socios de la izquierda.

"Vivan las madres que nos parieron", ha exclamado Sánchez, arropado por una nutrida representación de su Gobierno y de la dirección socialista. Entre los asistentes se encontraba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su desaparecido "ojito derecho"; también la ministra de Defensa y número dos en las listas por Madrid, Margarita Robles; el ministro de Presidencia y número tres, Félix Bolaños; el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el titular de Agricultura, Luis Planas, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.