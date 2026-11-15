¿Puedo votar el 29-N si se me ha caducado el DNI? La respuesta de la Ley Electoral

A medida que se aproxima la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, muchos ciudadanos se percatan al revisar sus carteras de que su Documento Nacional de Identidad está caducado. Pero, ¿podrías votar sin tener al día tu DNI?

Pese a que muchos pensarán que tienen que ir con rapidez a la comisaría a renovarlo, la respuesta legal es que si puedes votar aunque este fuera de fecha. Así lo aclara la Junta Electoral Central y lo estipula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que antepone el derecho al sufragio sobre la validez temporal del documento de identificación.

¿Por qué permite la ley el voto con el DNI vencido?

La finalidad del documento de identidad ante los miembros de la mesa electoral es exclusivamente acreditativa, es decir, su única función es verificar la identidad del elector e identificar que coincide con la inscripción en las listas del censo electoral de acuerdo con el Artículo 85.1 de la LOREG.

Al haber sido expedido oficialmente en su día por las autoridades competentes, la fotografía y los datos del DNI caducado siguen acreditando fehacientemente quién es la persona que se presenta a votar.

Los únicos documentos válidos para votar el 29-N

Para poder ejercer tu derecho al voto en la mesa electoral no vale cualquier tipo de tarjeta. La ley restringe el acceso a la urna a documentos oficiales que cuenten con fotografía del titular, siendo válidos aun estando caducados:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Pasaporte

Carné de conducir y la app MiDGT , ya que la Junta Electoral admite la identificación mediante el carné de conducir digital oficial presentado desde la app oficial en el dispositivo móvil.

, ya que la Junta Electoral admite la identificación mediante el carné de conducir digital oficial presentado desde la app oficial en el dispositivo móvil. Tarjeta de residencia para extranjeros con derecho a voto en elecciones habilitadas.

Lo que nunca aceptará la mesa electoral

A pesar de la flexibilidad con las fechas de caducidad, la LOREG aplica un criterio respecto al formato de la documentación.

Bajo ningún concepto se admitirán fotocopias de los documentos, por muy compulsadas o legibles que estén. Tampoco sirven como identificación pases de transporte, tarjetas universitarias, carnés de socio de entidades ni fotos del DNI guardadas en la galería del teléfono móvil. Por lo que es imprescindible el documento físico u oficial digital.