Elecciones del 29N: guía para liberales

Las elecciones del 29N resultarán incómodas para muchos liberales, dado que ningún partido grande encaja ni remotamente con una visión que prioriza tanto la libertad económica como el Estado de derecho, la responsabilidad fiscal y los derechos individuales. Atrapados en la paradoja de Condorcet, la indecisión los suele conducir a la abstención. En primer lugar, la preferencia por la libertad económica y el menor intervencionismo —menos impuestos, menos regulación, menos gasto público— no se alinea con la defensa del Estado de derecho y la estabilidad institucional —más seguridad jurídica, más separación de poderes, menos clientelismo— y tampoco con la moderación y la viabilidad de gobierno —capacidad de formar mayorías sin depender de los extremos ni, mucho menos, de los nacionalismos—.

De este modo, el liberal habitual —pongamos que hablo de mí mismo— entra en un círculo vicioso porque, por un lado, prefiere al PP sobre Vox porque lo ve más moderado y viable, pero, por otro lado, prefiere a Vox sobre el PSOE porque lo considera más liberal en economía y menos intervencionista, aunque puede preferir al PSOE —en tiempos, digamos, de Sánchez y Rubalcaba— sobre el PP en algún aspecto concreto de derechos o porque teme ciertas alianzas.

El caso es que para un liberal no hay un orden estable, como sí ocurre con el votante típico de Vox, PP, PSOE... Cada comparación podría dar un ganador distinto según el criterio que se active en ese momento, porque el sistema de preferencias es dinámico y no transitivo.

Dado, por tanto, que no existe el candidato perfecto, solo cabe elegir el mal menor coherente con las prioridades señaladas. Para el 29N, creo que la jerarquización de los criterios debería seguir este orden: en primer lugar, capacidad de gobernar sin depender de independentistas o de la extrema izquierda; en segundo lugar, reducción de impuestos, gasto y regulación; por último, pero también crucial, claro, respeto al Estado de derecho y menor polarización institucional.

Preguntándose no quién te gusta más en abstracto, sino quién, si gana o influye, produce un daño menor a los principios que más valoras, la opción liberal más obvia en las actuales circunstancias —de polarización del PSOE hacia la extrema izquierda, los nacionalistas golpistas y las políticas woke— es promover un gobierno de centroderecha con mayor peso de la moderación (PP) para no fomentar una mayor polarización.

No olvidemos al belga invitado a lo que los cursis llamarán 'fiesta española de la democracia', monsieur D'Hondt. Dado que su método para repartir el número de cargos electos en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas premia a los partidos grandes y castiga a los pequeños, el último escaño se decide por pocos votos —concretamente, en La Coruña, Álava, Albacete, Baleares, Burgos, Cáceres, Granada, Huesca, León, Lérida, Madrid, Murcia, Orense, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza—. Un liberal indeciso debería comprobar qué partidos tienen posibilidades reales de obtener o perder el último escaño en su provincia antes de decidir. Para un liberal huérfano de una opción ideológica propia, la indecisión electoral en clave estratégica es lo normal, dado que las opciones son imperfectas y hay que evaluar con varios criterios a la vez no lo que es mejor, sino lo que es menos malo. Pero una vez que hemos fijado un criterio de jerarquía para las críticas circunstancias actuales, el 29N deja de ser una paradoja abstencionista y se convierte en una decisión de mal menor consciente.

Votar al PP es, por tanto, el voto más útil para un liberal que quiere maximizar la probabilidad de un gobierno que, al menos en economía, se aleje del intervencionismo de los últimos años, sin entregarse a la agenda identitaria de Vox. Por otro lado, si la opción es más radical en lo fiscal y se está dispuesto a asumir el paquete cultural y nacionalista, entonces la respuesta sería Vox. En general, para la mayoría de los liberales clásicos que valoran también la moderación y la gobernabilidad, el mal menor evidente es el PP.

El resto es un ensordecedor mitin de campaña: mucho ruido y pocas nueces.