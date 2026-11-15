¿Se puede marcar con un bolígrafo la papeleta del Congreso el 29-N o invalida tu voto?

Una de las confusiones más habituales que surgen en los colegios electorales cada jornada de votación tiene que ver con el uso del bolígrafo. Mientras en la papeleta de color sepia del Senado es obligatorio marcar con una cruz los nombres de los candidatos elegidos, repetir este mismo gesto en la papeleta blanca del Congreso de los Diputados tiene consecuencias directas en el recuento: convierte el voto en nulo.

Por qué una marca anula la papeleta del Congreso

El sistema electoral español emplea dos fórmulas distintas para elegir las dos cámaras de las Cortes Generales, tal y como regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Para votar al Congreso de los Diputados, el elector vota a un partido o coalición en su conjunto: las listas son cerradas y bloqueadas, sin posibilidad de alterar el orden ni seleccionar candidatos individuales. Por ello, la papeleta blanca debe introducirse en el sobre completamente limpia, sin marcas, tachaduras, subrayados ni anotaciones.

Sin embargo, en el caso del Senado, las listas son abiertas; en esta cámara sí se vota directamente a personas concretas, por lo que el votante debe señalar con una "X" en el recuadro correspondiente hasta un máximo de tres candidatos (dos en las circunscripciones insulares).

Si durante el escrutinio los miembros de la mesa abren el sobre del Congreso y detectan cualquier marca realizada con bolígrafo, lápiz o rotulador —incluso si es una cruz junto al nombre del cabeza de lista o un círculo rodeando el logotipo del partido—, la papeleta queda invalidada al instante.

Sin embargo, la cita del 29-N contará con una excepción acotada a una circunscripción concreta, Valladolid. Este año, la Junta Electoral ha determinado que se darán por válidas aquellas papeletas en las que aparezca tachado el nombre del exministro Óscar Puente.

Qué establece exactamente la Ley Electoral sobre las alteraciones

Según el artículo 96 de la LOREG, se consideran votos nulos aquellos emitidos en papeletas que presenten cualquier tipo de alteración intencionada.

En concreto, invalidan el sufragio cualquier línea sobre el nombre de un candidato o sobre las siglas de la formación, cruces, asteriscos, flechas o marcas de verificación junto a la lista elegida; cualquier palabra, mensaje, dibujo o frase añadida en el anverso o el reverso del papel; o aquellas a las que se les haya cortado un fragmento o estén rasgadas de forma que afecte a los datos de la candidatura. La única excepción contemplada por la Junta Electoral Central se produce cuando el papel presenta un simple doblez necesario para caber en el sobre o una pequeña mancha accidental de tinta que no pueda interpretarse como una señalización o alteración de la candidatura.

Qué hacer si te equivocas al marcar la papeleta en la cabina

Si al entrar en la cabina de votación marcas por error la papeleta del Congreso con un bolígrafo, no debes introducirla en el sobre.

Puedes desechar esa papeleta en las papeleras habilitadas dentro de la cabina y coger una nueva de los expositores del colegio electoral. En caso de que en ese momento no queden papeletas de esa formación en las mesas, debes comunicárselo al presidente de la mesa electoral para que reponga el taco antes de que deposites tu voto en la urna.