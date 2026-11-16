Álvarez de Toledo, contra la hipocresía Sánchez con la bandera: "Dile a Salvador Illa que deje de esconderla"

Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su reciente y ostentosa exhibición de la bandera de España en los mítines de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La número dos por Madrid, en un acto celebrado en Elche junto al alcalde Pablo Ruz, no ha dudado en señalar la evidente contradicción que supone el uso de la bandera nacional cuando, en Cataluña, bajo el Gobierno del PSC de Salvador Illa, una parte significativa de los ayuntamientos controlados en solitario por los socialistas sigue incumpliendo de manera sistemática la Ley de Banderas.

"Estuve viendo los mítines de campaña y vi que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descubierto la bandera de España", ha afirmado. Tal y como ha recordado Álvarez de Toledo, apenas 48 de los 114 municipios catalanes gobernados por el PSC en solitario respetan la obligación legal de ondear la enseña nacional en las fachadas de los consistorios. "Un 42% incumple la ley de ondear la bandera de España", ha dicho. También ha aseverado: "Pedro, antes de envolverte en la bandera dile a tu colega Salvador Illa que deje de esconderla" y ha añadido que "hasta entonces le recomiendo que mejor que vuelva a las camisetas rojas chavistas". También ha explicado que Sánchez "tiene de patriota lo que su colega y socio de Gobierno Otegi tiene de demócrata, o lo que Ábalos de feminista, o lo que Puente de diplomático".

A Sánchez: Antes de envolverte en la bandera de España, dile a tu colega Salvador Illa que deje de esconderla. Apenas 48 de los 114 ayuntamientos gobernados —en solitario— por el PSC cumplen la Ley de Banderas, según el último informe de @Impulso_Ciudada Y ya que estás:… pic.twitter.com/qn3KuwKqdF — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 16, 2026

La intervención de Álvarez de Toledo se produce después de que Sánchez le quitase la bandera española a un militante y la ondeara al grito de "es de nuestros abuelos". Fue el pasado sábado cuando el presidente, en un mitin en Alcorcón, utilizó la bandera en una maniobra con la que, probablemente, trata de recuperar votos en el centro del espectro político.

Durante el acto, la propia Álvarez de Toledo ha mostrado una bandera de España para que acompañe a "quienes sí defendemos la nación, la Constitución, la igualdad y los derechos de todos".

Hay que recordar que en Cataluña en torno al 80% de los ayuntamientos incumple la obligación de exhibir la bandera de España. Así, Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que la bandera de España no puede convertirse en un reclamo exclusivamente electoral. Más aún cuando Sánchez ha gobernado durante ocho años con quienes tienen la clara intención de acabar con la unidad nacional o, cuando menos, establecer desigualdades entre unos ciudadanos y otros.