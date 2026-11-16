Anda escandalizada la cofradía del sanchismo por la decisión de Felipe González de votar en blanco en las próximas elecciones generales, después de haber cuestionado en vano la autocracia de Pedro Sánchez. Y como nunca llueve a gusto de todos, sus partidarios más fervorosos le reprochan su tibieza.

¿No tienen bastante con que el padre del PSOE socialdemócrata más exitoso de su historia haya arriesgado la comodidad de un retiro sosegado, exponiéndose a ser tomado por traidor precisamente por defender al partido que contribuyó a refundar?

Porque no olviden que Felipe González impulsó la renuncia al marxismo en 1979 y orientó al PSOE hacia la socialdemocracia europea, siguiendo la estela de Willy Brandt. Ese es su legado: un PSOE que modernizó España en una época de extraordinarios líderes socialdemócratas europeos, como el primer ministro sueco Olof Palme, asesinado en 1986 cuando salía del cine sin llevar escolta.

¿No tiene derecho Felipe González a defender al partido que dirigió durante más de dos décadas, incluso frente a los suyos, sin tener que renunciar a él?

Por cierto, ¿se imaginan a Pedro Sánchez paseando con su esposa por las calles de Madrid para ir al cine como hacía Olof Palme con normalidad en Estocolmo?

Otros dirigentes, como José Luis Corcuera, Paco Vázquez, Joaquín Leguina, o César Antonio Molina, exministro de Zapatero, han sido más explícitos: votarán al PP, "como mal menor", en palabras de Corcuera. Otros, como Nicolás Redondo o Tomás Gómez, han expuesto públicamente sus razones por las que no votarán a Pedro Sánchez. El malogrado expresidente de Aragón, Javier Lambán, estaría entre ellos, sin ninguna duda. Otros, como Rodríguez Ibarra, no se atreven más que a amagar, pero el resultado es el mismo: todos cuestionan al okupa que les está destruyendo el partido y poniendo en peligro la España constitucional.

Y mientras figuras relevantes del PSOE se posicionan individualmente contra el liderazgo de Pedro Sánchez, un grupo más numeroso de dirigentes socialistas históricos, encuadrados en el entorno de colectivos como el Fernando de los Ríos o procedentes de otras disidencias individuales –siempre a nivel individual– debatía la posibilidad de firmar un manifiesto contra el voto a Pedro Sánchez. Todos comparten su rechazo, pero no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar el voto del 29 de noviembre: unos optarían por el voto nulo, tachando el nombre del candidato en la papeleta del PSOE para escenificar su rechazo a Sánchez; otros, por votar a otro partido, incluido el PP; y otros, por el voto en blanco, como Felipe González.

Pierdan toda esperanza: nunca se pondrán de acuerdo. Felipe González y Alfonso Guerra ya han rechazado el manifiesto. Y es que la empresa es un imposible. Me explico: han dejado de confiar en el PSOE que dirige Pedro Sánchez, pero no han dejado de considerar al PSOE su partido.

Esa contradicción va más allá de una simple discrepancia política. Para muchos de ellos, el PSOE no es únicamente una organización a la que han votado durante décadas. Es parte de su biografía, de sus convicciones, de sus luchas políticas y de su propia identidad.

Por eso conviene distinguir tres lealtades que durante mucho tiempo pudieron coincidir y que ahora han entrado en conflicto: la lealtad a sus principios socialdemócratas, la lealtad a las siglas del PSOE y la lealtad a quien actualmente las dirige. Rechazan la tercera, pero no están dispuestos a renunciar a las dos primeras. O simplemente no se atreven a enfrentarse a su cancelación. Y ahí aparece la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el manifiesto.

El voto en blanco de Felipe González adquiere, desde esta perspectiva, un significado especial. Es una manera de negarle el voto a Sánchez sin entregárselo a otro partido. Puede interpretarse como una ruptura electoral con la dirección actual, pero no como una ruptura sentimental, histórica o política con el PSOE.

El matiz no es menor, porque lo importante no es si dirigentes tan relevantes se ponen o no de acuerdo sobre cómo dejar de votar al PSOE, sino la fuerza telúrica que representa su autoridad histórica al haber mostrado abiertamente su rechazo a Pedro Sánchez.

Ya no es la ultraderecha, ni los jueces, ni la prensa beligerante. Es la propia base moral del partido, representada por algunas de sus figuras históricas más relevantes, la que cuestiona la involución de Pedro Sánchez y sus maneras autocráticas de dirigir el PSOE. Y eso tiene toda la pinta de convertirse en la punta del iceberg que abrirá una brecha en el Titanic sanchista, imposible de atajar con relatos para adolescentes y mentiras de usar y tirar.

CODA: Todas estas contradicciones dejan al descubierto una verdad que no reflejan las encuestas: el despotismo y la desvergüenza de Pedro Sánchez en el uso de las instituciones lo han convertido en odioso para sus adversarios ideológicos y tremendamente incómodo para sus votantes naturales de centroizquierda. Y ahí reside, a mi juicio, una de las claves del desenlace electoral: el odio puede espolear el voto de sus enemigos, mientras la culpabilidad puede paralizar el de quienes todavía se sienten obligados a votar al PSOE.

Esas circunstancias harán que sus enemigos voten en masa espoleados por el odio, mientras su electorado lo hará con la nariz tapada y sin entusiasmo. Es decir, muchos se quedarán en casa abatidos por la impostura. En esa brecha estará su ruina. Y contra ella, ya no podrá hacer nada. Sólo ahondarla.