A los boomers las campañas electorales de ahora nos aburren más que las de antes. Yo, por ejemplo, no soporté más de quince minutos el debate electoral sobre economía que dirigió, supongo, la periodista Ana Pastor. ¿Qué pueden decir que no sepamos? Y las entrevistas informales no las veo. No me interesa el lado humano de los candidatos, y eso, que puesto así ya da escalofríos, es lo que se pretende que salga, cuando los tipos se ponen fingidamente relajados y se visten arreglaos pero informales, a juego con la entrevista. Pero aunque no los veas, estos productos no son fáciles de esquivar. Se hacen pedacitos para que algún fragmento te llegue aunque no quieras. Y no me voy a quejar, porque así fue como, de toda la basura que pone en órbita la campaña, me quedé con el chalequito de Pedro Sánchez. Era como de circo, de los de acrobacias, y ese punto es exactamente el que tiene la campaña del que lleva ocho años presidiendo el Gobierno.

En unas elecciones se somete a examen al Gobierno y se le aprueba o suspende. Esto es un poco de Libro Gordo de Petete, pero la idea es correcta. Hay que hacer balance de lo hecho y, sobre esa base, la única sólida, hay que decidir. La singularidad de esta campaña es que hay un candidato que no quiere que se hagan examen ni balance. Que no desea que se juzguen las intenciones que ahora pregona a la luz de los resultados. Que pide que se le dé otra oportunidad sin tener en cuenta cómo ha gestionado las oportunidades que se le dieron. El objetivo de su campaña es reducir al mínimo el espacio para el examen. Para eso está el material de relleno: los bailoteos, las camisetas con lemas, el día de San Valentín en cada mitin, el increíble "Elijo creer". La cosa es no hablar de política, sino de amor. De amor y odio, para ser exactos. Y de miedo. Es perfectamente orwelliano. Amor, odio, miedo, las tres emociones que fomenta el Partido en 1984. Encienden el árbol de las emociones para tapar el bosque degradado.

La promesa más fuerte que está haciendo no es de las que figuran en un programa. Es la promesa de ganar. No pide confianza futura sobre la base del desempeño pasado. Está diciéndole a la gente que se suba al carro del ganador. El vaticinio de su victoria es la principal fantasmagoría que están poniendo sobre el escenario. Para alimentar esta ilusión hay sondeos muy condimentados, pero quien más la representa es el candidato. Por eso salta, baila, ríe a carcajadas, poseído por la euforia. Todo para conseguir que la gente se suba al carro del vencedor, y que no le pillen con el carrito del helado. Pero no se puede decir que no conozcan la naturaleza humana. Apelan a un penoso rasgo, que impulsa a cierta gente, más de la deseable, a apuntarse a lo que cree que va a triunfar sólo porque cree en ese triunfo, sólo por dejarse arrastrar y arrastrarse. Esto es la izquierda, dicen. Únicamente le interesan ganar y los ganadores. Casi preferimos aquellas campañas boomers en que los presidentes prometían crear puestos de trabajo, cientos de miles, un millón, los que fueran. Te hacían reír, pero no te indignaban.