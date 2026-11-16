Mientras la izquierda trata de que los descendientes de supuestos exiliados políticos de hace casi un siglo puedan votar en las elecciones españolas, los mismos partidos y sus socios rechazan de pleno que el éxodo vasco, este sí muy real y por causas conocidas, pueda ejercer su derecho a decidir la política de la región de la que sus miembros tuvieron que marcharse para salvar la vida.

La famosa Ley de Nietos, discutible en origen y, desde luego, aplicada en fraude de ley, pone de manifiesto la zafia doblez de la izquierda y el nacionalismo cuando se trata de permitir el voto de los que tuvieron que salir de su hogar acosados por el terrorismo etarra. Los lazos personales y familiares de los que abandonaron el País Vasco y Navarra por este motivo son un motivo añadido para que puedan recuperar el derecho a votar en su tierra natal.

La propuesta de Feijóo para zanjar esa anomalía democrática obedece a una reclamación histórica de los exiliados del País Vasco y Navarra. Se trata, como indica el programa electoral del PP, "de promover una reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados". Feijóo va a defender esta propuesta en tierras navarras el día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a Jon Echeverría y a sus compañeros del PP vasco, que han tenido que suspender los actos de campaña por los ataques violentos de los socios de Sánchez.

Llegados a este punto, es necesario recordar al fallecido César Velasco, que desde el PP Vasco impulsó la campaña Un exiliado, un voto, para que quedara demostrado que, si de verdad los vascos pudieran votar en el País Vasco y los navarros en Navarra, el nacionalismo quedaría arrinconado. Alberto Núñez Feijóo ha hecho suyo el esfuerzo de Velasco y de tantos miembros de su partido asesinados y perseguidos, para que la política en el País Vasco y Navarra cuente con la voz de los que tuvieron que salir de allí para salvar su vida y la de los suyos.

Los atentados de ETA mataron a centenares de vascos y echaron de su tierra a otros doscientos mil, un agravio histórico, este sí muy real, al que la democracia española tiene que poner fin.