El PP se planta ante la inacción de Marlaska por la violencia en el País Vasco

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos el pasado 14 de noviembre en Hernani, y le ha exigido una "evaluación urgente de la situación" para garantizar su seguridad.

En la misiva exige que se adopten las medidas de protección policial necesarias para proteger la integridad física del candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y de su equipo durante toda la campaña electoral.

Para Miguel Tellado es necesario "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos", y por ello exige una "respuesta inmediata por parte del Ministerio, puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política".

En el texto, y tras mostrar su "profunda preocupación", Tellado asevera que "el PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas". "Ningún grupo de violentos puede arrogarse el derecho a decidir quién tiene derecho a hacer campaña electoral en nuestro país", añade.

La democracia española, tal y como destaca Tellado en su carta, debe garantizar que cualquier candidato, con independencia de sus siglas, pueda dirigirse libremente a los ciudadanos sin miedo a sufrir agresiones. "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político", ha finalizado.

Ley de Nietos vasca y navarra

La iniciativa se adopta el día que Alberto Núñez Feijóo viaja a Pamplona, en Navarra, donde el PSOE gobierna gracias a su alianza con Bildu, para explicar su medida 132 del programa electoral que tenía oculta, y que va dirigida a los vascos y navarros, precisamente después de la violencia sufrida en plena campaña.

Se trata de una Ley de Nietos para los españoles expulsados del País Vasco y de Navarra, que tuvieron que huir acosados por el terrorismo, según avanzan fuentes del partido. La reforma legal servirá para facilitar el voto en ambas comunidades para quienes tuvieron que huir de la violencia de ETA.

El programa recoge textualmente: "Promoveremos la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados".

Feijóo defenderá desde Pamplona su propuesta, y lo hará el día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a Jon Echeverría y al resto de miembros del PP vasco que están siendo agredidos y amenazados por los violentos, socios de Pedro Sánchez, en plena campaña electoral.

Una iniciativa similar se intentó poner en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2012, pero no llegó a materializarse. Feijóo rescata la propuesta ampliada en plena polémica por la Ley de Nietos de Sánchez, que está concediendo nacionalidades a bisnietos de españoles que se fueron del país antes incluso de la Guerra Civil. Una medida cuestionada por el propio Tribunal Supremo, que todavía debe sentenciar sobre su legalidad.