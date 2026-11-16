Feijóo propone una Ley de Nietos vasca para los exiliados por ETA en plenos ataques al PP en Guipúzcoa

Alberto Núñez Feijóo tiene previsto acudir esta tarde a Pamplona, en Navarra, donde el PSOE gobierna gracias a su alianza con Bildu, y lo hace después de exigir al presidente del Gobierno que pida a sus socios frenar la violencia contra el PP vasco, que tuvo que cancelar la campaña en Guipúzcoa por los ataques y amenazas sufridos en Baracaldo y Hernani. Desde allí desvelará su medida 132 del programa electoral que tenía oculta, y que va dirigida a los vascos y navarros.

Se trata de una Ley de Nietos para los españoles expulsados del País Vasco y de Navarra, que tuvieron que huir acosados por el terrorismo, según avanzan fuentes del partido. La reforma legal servirá para facilitar el voto en ambas comunidades para quienes tuvieron que huir de la violencia de ETA.

Feijóo revelará desde Pamplona los detalles de su propuesta, y lo hará el día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a Jon Echeverría y al resto de miembros del PP vasco que están siendo agredidos y amenazados por los violentos, socios de Pedro Sánchez, en plena campaña electoral.

La medida se intentó poner en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2012, pero no llegó a materializarse. Feijóo la rescata en plena polémica por la Ley de Nietos de Sánchez, que está concediendo nacionalidades a bisnietos de españoles que se fueron del país antes incluso de la Guerra Civil. Una medida cuestionada por el propio Tribunal Supremo, que todavía debe sentenciar sobre su legalidad.

Cataluña, prioridad de la derecha

El presidente del PP protagoniza además este lunes un acto en Lérida, donde hablará del sector primario, con el que se ha trabajado en el último año la elaboración de un Libro Blanco por el futuro rural de España. Entre otras medidas, incluye el compromiso de que toda obligación añadida a las exigencias de Europa será suprimida.

También, una fiscalidad diferenciada para favorecer emprender o vivir en el rural o que el nuevo modelo de financiación tendrá en cuenta el coste de la ruralidad, el envejecimiento poblacional de estas zonas y la dispersión geográfica de la España más allá de las ciudades.

Además, Feijóo hará referencia a la inmigración de la que se nutre, entre otros, el sector agroganadero en algunas partes de España, necesitado de mano de obra y que, al mismo tiempo, genera importantes problemas cuando se trata de una inmigración ilegal y descontrolada, según explican en el PP. El PP avanza que "Feijóo no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico", como se recogía en la ponencia política del PP catalán del último Congreso Nacional del partido.

El PP contempla la posibilidad de subir dos escaños en Cataluña, y pasar de los seis que logró en 2023 a ocho. Una hazaña que, unida a la subida de Vox, otorgaría a la derecha los cuatro diputados necesarios que les faltaron hace tres años para gobernar. Ambos partidos analizaron entonces que la comunidad fue clave para que el PSOE pudiera sumar con el resto del arco parlamentario, de ahí que tanto Feijóo como Abascal se estén volcando en campaña para movilizar el voto.

A pesar de que Sánchez vende "remontada", las encuestas siguen recogiendo una mayoría absoluta de la derecha muy amplia, superior a los 190 escaños, donde el PP bajaría ligeramente con respecto a 2023, con alrededor de 125 escaños, y Vox duplicaría resultados, por encima de los 60. El PSOE absorbe todo a su izquierda y, pese a dejar a Frente Amplio con apenas 10, rondaría los 120 diputados, insuficientes para gobernar.