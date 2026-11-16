El programa del Frente Amplio: buscar a Lorca, que se pueda alabar a ETA y votar desde los 16 años

El programa electoral de Frente Amplio para los comicios del 29 de noviembre, candidatura encabezada por Ada Colau, recoge una amplia batería de reformas institucionales, electorales y en materia de memoria democrática. Según el programa de la coalición, entre sus propuestas principales figuran la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años, la ampliación del derecho de sufragio a ciudadanos extranjeros sin necesidad de acuerdos de reciprocidad (como Marruecos) y un impulso a las políticas memorialistas que contempla la desacralización del Valle de Cuelgamuros y la financiación de un proyecto para localizar los restos de Federico García Lorca, nombre que ya hemos visto citado recientemente en los actos de campaña del PSOE.

La ampliación del censo

En el ámbito electoral, la formación propone rebajar la mayoría de edad para ejercer el voto a los 16 años, una medida que el PSOE también se ha comprometido a estudiar en su propio programa. Asimismo, el texto plantea revertir la normativa vigente desde 2011 para permitir que los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puedan volver a participar en las elecciones municipales, incluyendo a los descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. En esta misma dirección, tanto Frente Amplio como el PSOE coinciden en proponer la creación de una circunscripción especial para "la diáspora", de modo que los residentes en el extranjero puedan elegir directamente a sus propios diputados y senadores.

La reforma electoral de la coalición que lidera Colau también contempla modificar las condiciones de acceso al voto para la población extranjera en los comicios locales. Frente al sistema actual, que limita el sufragio municipal a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados con tratados de reciprocidad con España, Frente Amplio se compromete a ampliar el sufragio activo y pasivo a todas las personas inmigrantes residentes, lo que permitiría votar a nacionales de países como Marruecos, donde no existe reciprocidad para los ciudadanos españoles.

En este mismo bloque, el programa recupera una iniciativa parlamentaria que decayó al disolverse las Cortes para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española antes de septiembre de 1977 y a sus descendientes en primer grado. A ello se suma una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para crear una "bolsa de restos" de ámbito nacional que compense a las candidaturas estatales frente a los partidos territoriales, así como reducir a la mitad —de 500.000 a 250.000— las firmas exigidas para registrar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), permitiendo a sus promotores retirarla o someterla a consulta popular si el Congreso modifica su texto.

Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la búsqueda de Federico García Lorca

En el plano institucional y penal, el programa de Frente Amplio fija como objetivo político la consecución de una "República Federal y plurinacional" que incluya la elección de la Jefatura del Estado, el reconocimiento plurilingüístico y la regulación de un referéndum para abordar la cuestión territorial. El documento también incluye suprimir del artículo 15 de la Constitución la excepción relativa a la pena de muerte prevista en las leyes penales militares para tiempos de guerra. En materia de seguridad ciudadana y Código Penal, la formación retoma las propuestas registradas por Sumar en la legislatura anterior para derogar íntegramente la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, eliminar de la legislación penal delitos como las ofensas religiosas, los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias al Rey y el enaltecimiento del terrorismo, e introducir criterios de proporcionalidad para que la cuantía de las multas varíe en función de los ingresos económicos del sancionado.

Respecto a las políticas de memoria democrática, Frente Amplio plantea superar el marco de la ley vigente y el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con el Vaticano, mediante el cual se mantiene la comunidad de monjes benedictinos y el culto religioso en el Valle de Cuelgamuros tras la intervención arquitectónica prevista. En sentido contrario, el programa de la coalición apostará por la "desacralización del conjunto monumental" para convertirlo en un espacio público de memoria con intervención de asociaciones memorialistas, planteando una lectura museográfica del recinto como instrumento de exaltación del franquismo.

Dentro del mismo eje memorialista, la candidatura se compromete a financiar un proyecto de investigación histórica, arqueológica y forense destinado a contrastar hipótesis sobre el paradero de los restos de Federico García Lorca y del resto de víctimas fusiladas en Granada en agosto de 1936, contemplando prospecciones en emplazamientos aún no excavados. El documento añade la dotación de recursos al Banco Estatal de ADN y la aplicación efectiva del resarcimiento económico por bienes incautados y sanciones impuestas por motivos políticos, ideológicos o religiosos durante la Guerra Civil y la dictadura.

Ley de bebés robados

El programa extiende además el ámbito cronológico de las políticas de reparación más allá de 1978, comprometiendo el desarrollo de las recomendaciones de la comisión técnica sobre vulneraciones de derechos humanos durante la Transición —hasta 1983— y la aprobación de una ley específica de bebés robados que abarque los primeros años del periodo democrático. Para respaldar estas medidas, Frente Amplio propone reformar la ley de secretos oficiales, acelerar la desclasificación documental y eliminar restricciones para acceder también a archivos privados y eclesiásticos. Asimismo, el texto recoge la creación de un Centro de Memoria en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid, y la continuación de los procedimientos judiciales abiertos para extinguir las fundaciones Francisco Franco, Primo de Rivera, Blas Piñar y Ramón Serrano Suñer.

Por su parte, el PSOE incluye en su programa electoral cinco nuevos compromisos dirigidos a completar el despliegue de la actual Ley de Memoria Democrática. Las medidas socialistas se orientan a finalizar el Plan de Exhumaciones y el censo estatal de víctimas, ampliar las vías de reconocimiento y reparación, poner en funcionamiento el centro de interpretación proyectado para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, ilegalizar entidades que hagan apología de la dictadura, crear nuevas cátedras universitarias sobre esta materia y conmemorar el 50 aniversario de las elecciones de 1977 y de la Constitución de 1978.