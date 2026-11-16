En la conversación sobre el AVE en la que intervino el otro día Juan Soto Ivars en Horizonte hubo un momento en que cambió el sujeto de la oración y nadie pareció darse cuenta. Mientras se hablaba del despegue de España en 1992, el sujeto éramos nosotros. Nos habíamos puesto de pie, mirábamos a Francia y Alemania a los ojos y hasta empezábamos a vender trenes a otros países. Al llegar al presente, Ivars puso sobre la mesa la pregunta clave: ¿qué han hecho con nuestro país? El país seguía siendo nuestro. Pero, de pronto, los que habían hecho algo con él eran, naturalmente, ellos.

Soto Ivars había recordado aquel anuncio en que los pasajeros de un AVE celebraban un retraso de seis minutos. Renfe les devolvía el dinero si pasaba de cinco. Contado así, parece anecdótico. Pero cualquiera que tenga memoria sabe lo que significaba que una empresa pública se tomase tan en serio el tiempo de un señor de Cuenca. Así se entiende el orgullo. Se entiende incluso que a alguien se le ponga la piel de gallina 30 años después. Soto Ivars tiene instinto para esas cosas. Mientras otros tertulianos siguen buscando el adjetivo que aún no se le ha regalado a Pedro Sánchez, él nos trae a la memoria aquellos seis minutos de retraso y el espectador ya sabe qué país echa de menos.

Ahí reside, creo, su acierto como cronista del antisanchismo. Consigue que se reconozca en sus palabras gente con preferencias políticas distintas. Al desengañado votante socialista le devuelve una España de la que puede seguir sintiéndose orgulloso. Al que no vota PSOE le invita a añorar aquel país y la indignación por lo que ha venido después. Ambos encajan en la misma pregunta. Qué han hecho con nuestro país. Hay algo de generoso en ese nosotros y algo muy confortable en ese ellos. Puedes salir de la conversación emocionado con el pasado, indignado con el presente y sin nada que reprocharte.

A mí, sin embargo, me interesaría saber en qué momento dejamos de ser nosotros. ¿Seguíamos siéndolo cuando cada alcalde reclamaba el AVE para su ciudad y tachaba de agravio que lo tuviera ya la de al lado? ¿O para entonces éramos ellos? No recuerdo una campaña en la que un candidato se atreviera a explicarles a sus vecinos que el trazado no se justificaba, que mantenerlo costaría dinero durante décadas y que quizá lo mejor era tener una red de cercanías en condiciones. Al que llevaba el AVE al pueblo le aplaudíamos. Al realista lo ignorábamos.

Lo del AVE es paradigmático porque ahí se ve perfectamente el contrato que creíamos haber firmado con el Estado. Nosotros pedíamos y él se ocupaba de complacernos. Lo mismo ha sucedido con casi todo. Queríamos ser libres para decidir sobre nuestras vidas y, simultáneamente, contar con una red de seguridad para cuando nos equivocáramos. Pero que el Estado estuviera cuando vinieran mal dadas tenía un pequeño inconveniente. Para salvarnos en los malos tiempos, tenía que disponer de nosotros también en los buenos.

Y ya lo creo que ha dispuesto. El ministro de turno inaugura la línea, el partido se apunta el tanto y el viajero, que ha contribuido a pagarla, debe encima mostrar gratitud. Pasados los años toca renovar la infraestructura. El ministro ya está a otra cosa y allí sigue el viajero, pagando, detenido en medio de la vía. Exactamente eso sucede en la política. A medida que delegamos en el Estado, la cúpula del partido gobernante obtiene un poder que no habría logrado pidiéndolo por las buenas. Nadie habría abrazado un programa que dijera "déjanos decidir sobre tu vida". En cambio, "despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo" nos pareció estupendo.

El trauma del que habla Soto Ivars va mucho más allá de que el AVE simbolizara nuestra vuelta triunfante a Europa. Adamuz pudo desencadenarlo y Urda sentenciarlo. Pero la sorpresa venía de mucho antes. Habíamos llegado a creernos el milagro español al pie de la letra. Podíamos ir cediendo la capacidad de gobernarnos, seguir considerándonos dueños de nuestro destino y, además, pedirle cuentas a los políticos cuando las cosas se torcieran. Lo raro, visto así, es que el trauma haya tardado tanto en estallar.

Puede que sea una obsesión mía. Pero esta campaña está demostrando lo útil que resulta Pedro Sánchez incluso a los ciudadanos que desean verlo fuera de la Moncloa. A los que votaron socialismo les permite santificar el felipismo, quedarse con la gloria de la Expo y olvidarse de Filesa. A los que no son socialistas les ahorra explicar qué harían con tanto poder el día que lo tuvieran en sus manos. Y a todos nos exime de un examen de conciencia para el que nunca es un buen momento.

Echar a Sánchez es un imperativo democrático. No tengo dudas sobre ello. Pero precisamente por eso estaría bien saber qué queremos recuperar exactamente cuando decimos que queremos recuperar nuestro país. Si de verdad aspiramos a ser dueños de nuestro destino, habrá que aceptar en algún momento que también eran nuestras, y no solo de ellos, las malas decisiones que nos han traído hasta aquí. Si todo fuera culpa de ellos, también tendríamos que esperar de ellos un remedio. Afortunadamente, también contamos nosotros. Si queremos, claro.