Jon Echeverría, el candidato del Partido Popular por Guipúzcoa, ha denunciado los ataques que ha sufrido en una mesa informativa en el municipio de Hernani. Allí, lo recibieron con petardos, cohetes, huevos y pedradas. No obstante, ha asegurado que seguirá haciendo campaña pese a las amenazas. A sus 22 años, ha advertido de que el objetivo de quienes ejercen esa violencia es que el PP renuncie a salir a la calle.

En La Noche de Cuesta, Echeverría ha relatado los ataques. "No nos esperábamos que por el simple hecho de poner una mesa informativa nos fueran a tirar petardos, cohetes, huevazos y pedradas, pero estamos determinados a seguir la campaña", ha afirmado. Además, la dotación policial de la Ertzaintza que se había desplegado constaba únicamente de ocho agentes frente a unos 200 violentos. Echeverría ha precisado que eran dos o tres patrullas "que no estaban equipadas para hacer frente a la violencia", y ha añadido que debería haber habido un dispositivo "muchísimo más intenso".

Preguntado por el significado de la frase "me queda algo en tu cara", dirigida a él durante el acto, ha sido claro: "Es una amenaza para infundir miedo y que no salgamos, que no hagamos campaña". Y es que quienes lo hacen quieren que el PP deje de convencer a la ciudadanía "de que solo nosotros ofrecemos una alternativa para mejorar la vida de los vascos".

Sobre su juventud y la exposición a la que se somete, ha dicho que "yo no soy ningún valiente, los valientes son los que me precedieron. Pero precisamente por eso no tenemos que tener ningún miedo en seguir saliendo a la calle".

Echeverría ha explicado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la Ertzaintza la decisión sobre su protección, tras la carta que le envió el secretario general del PP, Miguel Tellado. "Si uno se mete en una sala de hotel de San Sebastián no va a tener ningún problema, pero ese no es el derecho que tenemos todos los españoles: hacer campaña en cualquier rincón de España", ha subrayado.

Ante el acto previsto en Eibar con Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que se ha difundido un cartel con las imágenes de ambos, con cruces en los ojos y el lema "No sois bienvenidos". "No tenemos miedo, vamos a ir a Eibar a comunicar a la ciudadanía que tenemos las propuestas necesarias para ofrecer el cambio que necesita España", ha insistido. Ha señalado que el cartel lo ha elaborado la juventud oficial de Bildu, "el partido al que el PSOE le ha dado la alcaldía de Pamplona".

Sobre las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha pedido no generar violencia con discursos e insultos, Echeverría ha respondido: "El Partido Socialista lleva toda la campaña equiparando a la derecha con ETA, diciendo que ya vencieron a ETA hace 20 años y que ahora van a vencer la nueva amenaza que supone la derecha".