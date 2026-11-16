El domingo, en el polideportivo Los Cantos de Alcorcón, Pedro Sánchez tomó de manos de un militante una bandera de España como las que se agitaban entre el público. El candidato la ondeó, pidió un micrófono y proclamó: "¡Esta es nuestra bandera!". La de la Constitución, la de la democracia, la de los derechos y, ya puestos, la de "la fuerza de la gente", que casualmente es el eslogan de su campaña. La enseña de todos, convertida en cartel electoral de uno. A dos semanas de las urnas.

No es la primera vez. El 21 de junio de 2015, en el Circo Price de Madrid, un Sánchez apurado electoralmente se sacó de la chistera, al ser proclamado candidato, una bandera nacional hiperbólica proyectada en una pantalla de tamaño más que considerable. Venía de pactar con Podemos tras las municipales, el PP lo tachaba de radical, las elecciones catalanas asomaban en el horizonte y Convergencia se había echado al monte separatista con el "referéndum" de noviembre de 2014: imagino que los trackings aconsejaban un acto de contrición y una demostración de españolidad. Las encuestas son las encuestas. A aquella narrativa la llamó "patriotismo cívico". Este periódico le dio la bienvenida al día siguiente, en su editorial, con una condición: que no fiara ese patriotismo a partidos que presumen de antiespañolismo.

Tres años después llegó a la Moncloa con los votos de ERC, el PDeCAT y Bildu. Luego vinieron los indultos, la foto de su número tres con Puigdemont en Bruselas, bajo la imagen de una urna del 1-O, la amnistía y el acercamiento de los presos etarras. El patriotismo se fue desvaneciendo a medida que olían el poder; el civismo mutó en servilismo ante los que quieren acabar con España. Todo valía, todo vale, todo les valdrá.

Lo revelador es el calendario. La bandera del Price, en precampaña. La que colgó de la fachada de Ferraz en 2024, con las europeas a la vista. La que se proyectó en Valladolid en marzo, al cierre de la campaña autonómica. Y ahora, la de Alcorcón. La rojigualda del PSOE es un artículo de temporada: sube al escenario cuando se acercan las urnas.

Y depende del código postal. Siete días antes, en el Euskalduna de Bilbao, el mismo candidato había hablado entre ikurriñas y banderas del partido; la de la Constitución no compareció. ¿Por qué ese alarde en Alcorcón y no en Bilbao, en Hernani o en Vic? Porque es un patriotismo a la carta, el marxismo de Groucho: estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros.

La relación de la izquierda con los símbolos nacionales es paradigmática. Siente urticaria ante todos los que nos dimos en la Transición y, a la vez, cree que solo ella empujó para traer la democracia. Desde esa especie de revanchismo guerracivilista acusa siempre a la "derecha" de querer apropiarse de la bandera, cuando quien la esconde es la izquierda acomplejada y nostálgica. La esconde mientras le conviene; cuando no, se viste de rojo y gualda sin pudor. Por eso es una trampa decirle a Sánchez que no la merece: es el titular que busca. La bandera también es suya. Por eso mismo cabe exigirle que la lleve a todas partes, y no solo allí donde suma.

Este 17 de noviembre se cumplen veintidós años del día en que Zapatero, presidente del Gobierno, sostuvo en el Senado que la nación es un concepto "discutido y discutible". Ortega pensó la nación como una obra común por hacer; este socialismo la quiere eternamente inacabada, porque lo inacabado se puede negociar y vender por partes. Discutible cuando toca pactar con el nacionalismo; indiscutible cuando toca rascar votos en el cinturón de Madrid.

A esto se le llama cinismo, y es injusto con los cínicos. Diógenes le pidió a Alejandro Magno que se apartara porque le tapaba el sol: aquel cinismo era la insolencia del que nada tiene frente al poder. El de hoy es su reverso, la insolencia del poder frente a la verdad. Sloterdijk lo llamó razón cínica: la falsa conciencia ilustrada de quien sabe perfectamente lo que hace y lo hace igual.

Alguno del millar de asesores que el Gobierno tiene en nómina habrá tenido la feliz idea de hacer tabla rasa: que el votante olvide los pactos con los herederos de Batasuna y con los del golpe en Cataluña. Hacer de sirenas y nublar la mente de la ciudadanía con cánticos y cortinas de humo. Hay que reconocerles la eficacia para tapar temas, controlar la agenda e imponer el relato: llevamos dos días, este artículo incluido, discutiendo sobre una banderita y no sobre el presidente que en 2020 lamentó "profundamente" en el Senado la muerte de un etarra en prisión y que la semana pasada, mientras la catedral de Toledo despedía a las 69 víctimas de Urda, se dedicaba a grabar un pódcast.

Lo que llamaron "patriotismo cívico" era, en verdad, nihilismo cínico. No importa nada más que mantenerse en el poder. No hay proyecto. No hay visión. Solo la permanencia por la permanencia. Ulises, para no naufragar con las sirenas, se hizo atar al mástil; el nuestro es la hemeroteca. Quien la consulte sabrá en qué cajón dormirá la bandera el día 30. La factura de ese "no proyecto", de esa venta a saldo del país, esa sí, la pagaremos todos los españoles.