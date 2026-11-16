La Policía estima en un 40% los muertos en el mar por cada patera de inmigrantes ilegales que llega a Canarias

Fuentes policiales hablan ya de una nueva invasión: la de El Hierro. Según los datos de Jupol -uno de los grandes sindicatos policiales-, se han superado ya con creces los 80 cayucos. Y eso significa que la cifra total de ilegales llegados a esta isla canaria ronda las 12.000 personas. Tan sólo en un par de semanas.

El Hierro ha seguido esta semana con su brutal ritmo de llegada de pateras. Salvamento Marítimo continúa acompañando hasta puerto a las pateras que se acercan, embarcaciones en las que viajan cerca de 150 personas por cayuco, según las estimaciones policiales. Sólo en el último fin de semana, más de 1.300 personas llegaron a las costas de Canarias en embarcaciones de este estilo. Senegal, Mauritania y otros países subsaharianos parecen ser en estos momentos los países de origen. Y de momento, se está intentando derivar la avalancha desde El Hierro hasta Tenerife por medio de servicios especiales de ferry, con los que se busca aliviar la presión sobre la acogida en una pequeña isla donde la población real ronda las 10.000 personas.

Pero, sea como sea, la policía estima ya la llegada total en más de 12.000 personas. Y la cifra de fallecidos en el intento en el mar en un 40% de ese número, tal y como detalla el excomisario de Extranjería Luis Mayandía. Es decir, que si han llegado 12.000 a El Hierro, el número de fallecidos por el viaje se eleva hasta los 4.800 muertos. "Esto se descontroló con el barco Aquarius y la muestra del Gobierno de estar dispuesto a acoger a todos los que llegasen a España. Desde entonces, España es el foco de atracción fundamental de toda la inmigración. Los demás países ponen pegas. Nosotros no y nos vienen aquí porque aquí les aceptamos, saben que tienen sus necesidades cubiertas y hasta pueden entrar en el sistema de ayudas, subvenciones y regularización", destaca otra fuente policial.

"Nuestros cálculos apuntan a que un 40% del número que nos llega de personas se queda en el mar. Es así de dramático. En África hay ahora mismo 1.500 millones de personas y el 60% tiene menos de 35 años. La presión demográfica es bestial", añade Mayandía. Y hemos realizado un efecto llamada en medio de ese avispero.

De los llegados a El Hierro, se están preparando ya para salir camino de la Península. De hecho, "los que han salido ya hacia la península proceden de llegadas anteriores, ya están identificados y reseñados y ya se les ha hecho ese triaje", añade Mayandía. "Los que están ahora saliendo de El Hierro para aliviar la presión están siendo trasladados, de momento, a Tenerife y a Gran Canaria, precisamente para poderles identificar y reseñar", explica el que fuera comisario de Extranjería hasta hace un par de meses.