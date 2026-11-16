¿Qué pasa si te mudas de casa o cambias de provincia justo antes del 29-N? En qué censo te toca votar

El cambio de domicilio o la movilidad geográfica en las semanas o meses previos a una cita electoral importante genera habitualmente una gran confusión entre los ciudadanos. Aquellos que han completado recientemente su mudanza a un nuevo municipio, comunidad autónoma o incluso dentro de la misma localidad se enfrentan a una duda recurrente a la hora de acudir a las urnas: ¿deben votar en su residencia actual o en la localidad donde vivían hasta hace poco?

La Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), elabora y cierra las listas oficiales de votantes tomando siempre como referencia estricta el padrón municipal de los ayuntamientos cerrado en una fecha de corte concreta previa a la convocatoria oficial de los comicios. Por norma general, esta fotografía fija del censo se corresponde con los datos registrados aproximadamente dos meses antes de que se convoquen formalmente las elecciones.

Cualquier cambio de empadronamiento que haya sido tramitado con posterioridad a esa fecha límite no se reflejará a tiempo en las listas impresas que reciben las mesas electorales el día de la votación. En consecuencia, los ciudadanos que se hayan mudado de vivienda en fechas recientes —ya sea al lado de su antiguo barrio o a otra provincia completamente distinta— continuarán figurando inscritos y convocados en el colegio electoral que les correspondía en su domicilio anterior.

Esta normativa implica que, en muchos casos, el elector tendrá que desplazarse hasta su antiguo municipio o distrito postal para poder depositar su voto en la urna correspondiente, o bien asumir que no podrá votar si el desplazamiento resulta inviable. El sistema electoral no permite el voto en un colegio distinto al asignado en el censo vigente para esa jornada, por lo que intentar votar en el nuevo barrio sin estar en sus listas se traducirá en una negativa por parte de la mesa.

Para evitar desplazamientos infructuosos, pérdidas de tiempo o sorpresas de última hora ante la puerta del colegio electoral equivocado, el Instituto Nacional de Estadística pone a disposición de toda la ciudadanía herramientas de consulta telemática muy accesibles, cualquier persona puede comprobar de forma inmediata cuáles son sus datos censales actuales.