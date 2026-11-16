Sánchez importa artillería brasileña: el cerebro del ejército digital de Lula aterriza en plena campaña

En el cuarto día de campaña electoral, Pedro Sánchez ha recibido en La Moncloa al presidente de Brasil, Lula da Silva. Pero entre la delegación brasileña hay una figura que va más allá del protocolo institucional y que tiene especial interés político para los socialistas: André Janones, el diputado brasileño considerado uno de los principales arquitectos del conocido como "ejército digital de Lula".

El PSOE pone sus ojos en el hombre que estuvo detrás de una potente maquinaria de movilización digital que contribuyó a la remontada de Lula. Su objetivo es trasladar esa estrategia a España para movilizar a las bases socialistas y tratar de contrarrestar el desgaste de un Gobierno que acumula ocho años en La Moncloa, marcado por los casos de corrupción, los graves accidentes ferroviarios y el malestar ciudadano por la crisis de la vivienda y la inflación.

Su especialidad es la batalla en las redes sociales y, especialmente, la movilización a través de WhatsApp. Un terreno en el que los socialistas parecen querer replicar la experiencia brasileña. De hecho, el PSOE lanzó su propio canal de WhatsApp, bajo el nombre La fuerza de la gente.

Sánchez reivindica la victoria de Lula como un ejemplo frente a lo que ambos dirigentes denominan la "ola ultra", pero el interés de esta visita va más allá de la fotografía institucional. De Lula, el presidente español busca el aval político de su victoria; de André Janones, el método para intentar reproducirla en España. El encuentro con el mandatario brasileño sirve de excusa, pero la presencia del arquitecto de su ejército digital añade una dimensión electoral evidente en plena campaña. Ni siquiera la cancelación de la comparecencia pública de ambos presidentes, por un problema de voz de Lula, ha impedido que la agenda continúe lejos de los periodistas.

Fuentes socialistas sostienen que tras la reunión institucional en La Moncloa, Sánchez y Lula mantuvieron también una conversación más amplia fuera, en la que abordaron "la situación de la izquierda occidental y el éxito de lo que califican como un modelo progresista, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa". También hablaron de "la reforma de Naciones Unidas y del futuro del orden multilateral".