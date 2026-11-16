Sánchez promete corregir sus grandes fracasos: Adif y Renfe bajo gestión técnica y un 1% del PIB para vivienda

Sin garantía alguna de que no vuelva a cambiar de opinión, como ya hizo con la ley de amnistía o sus pactos con Bildu, Pedro Sánchez ha presentado este domingo el programa electoral del PSOE en un mitin celebrado en Alcorcón, con un importante despliegue de ministros del Gobierno. El documento, de 114 páginas y 500 medidas, recoge las promesas de un partido que lleva gobernando España desde 2018 y que ahora se presenta como el salvador de los problemas que se han enquistado durante sus propios años en el poder.

La vivienda vuelve a ocupar un lugar central en el catálogo de promesas socialistas. El PSOE plantea una vez más crear un "parque público de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible, que se sumarán a las promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales en el ejercicio de sus competencias".

No es, ni mucho menos, la primera vez que Sánchez pone sobre la mesa una cifra de viviendas públicas. Ya anunció en 2021 un plan de alquiler asequible que combinaba promoción pública y colaboración privada. Desde 2023, el Ejecutivo ha ido encadenando compromisos inexistentes para habilitar o promover cifras que oscilan entre las 184.000 y más de 260.000 viviendas, mediante nuevas construcciones, rehabilitaciones y acuerdos con la Sareb o el Fondo Social.

Ahora, el presidente vuelve a prometer un parque estatal de 100.000 viviendas, que gestionará CASA 47 y que se destinará a la venta o al alquiler asequible. El programa también promete movilizar anualmente el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda y ampliar la duración de los contratos de alquiler.

El capítulo ferroviario también ocupa un lugar destacado en el programa. Tras las tragedias de Adamuz y Urda, que han dejado 115 víctimas mortales y han vuelto a situar la seguridad ferroviaria en el centro de la preocupación pública, el PSOE promete ahora "consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe". Una propuesta que llega después de años de cuestionamientos sobre la politización de los nombramientos en ambas entidades, como Koldo García, nombrado consejero de Renfe Mercancías, condenado por el caso Mascarillas, o Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, imputada.

Los socialistas también se comprometen a "reforzar las plantillas de circulación, mantenimiento y seguridad. Garantizaremos una atención integral y ágil a las víctimas de accidentes y a sus familias, a través de la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos, con la participación activa de las asociaciones de víctimas", recoge el programa electoral, que además promete "impulsar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria".

A ello se suma la elaboración de un libro blanco o auditoría en un plazo de dos meses. El documento correrá a cargo de una comisión técnica de nueva creación, integrada por expertos del sector ferroviario y de otros ámbitos, como el de la seguridad aeronáutica. Además, el PSOE promete blindar "durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento de la red: unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030".

En el apartado social, entre las propuestas más llamativas figura la creación de una denominada "unión de amistad", destinada a ofrecer cobertura legal a personas que, sin mantener una relación familiar o de pareja, decidan comprometerse mutuamente en el cuidado. A esta propuesta se suman otras dos de gran calado político: incluir el aborto en la Constitución y blindar la revalorización de las pensiones.

El PSOE vuelve a poner sobre la mesa la rebaja de la edad de voto a los 16 años, una medida con la que pretende ampliar el electorado a los menores de edad. Además, plantea fijar también en 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales y promete "suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo".