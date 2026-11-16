Pedro Sánchez ha decidido sacar la chequera pública en plena campaña. El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los funcionarios pactada con los sindicatos. Lo ha adelantado durante una entrevista este lunes por la noche en Telecinco, donde también ha confirmado un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional. A las puertas de las urnas, el presidente multiplica los anuncios de subidas económicas y los convierte en uno de sus principales reclamos electorales.

"Hoy hemos anunciado la subida del Salario Mínimo Interprofesional y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos también la subida de los trabajadores públicos de su sueldo y esto al final son 5 millones de trabajadores y trabajadoras que van a salir beneficiados con este compromiso del Gobierno", ha anunciado el presidente.

Sánchez pone así sobre la mesa las mejoras salariales de millones de trabajadores y potenciales votantes en plena campaña, en una estrategia con la que busca movilizar a un amplio sector del electorado. El Ejecutivo pactó con CSIF, CCOO y UGT una subida del 4,5% para los empleados públicos a partir del 1 de enero de 2027. Un anuncio que el presidente incorpora ahora a su escaparate electoral, junto a la subida del SMI y la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Después de ocho años en La Moncloa, Sánchez intenta convertir las subidas de ingresos en un salvavidas político frente al desgaste de su gestión. El mismo presidente que intenta convertir los datos macroeconómicos en un aval político reconoce que el "coste de la vida" está "afectando al bolsillo de los hogares de nuestro país" haciendo que para muchos hogares llegar a fin de mes sea complicado especialmente por el precio de la vivienda y el encarecimiento de la vida.