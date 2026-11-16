El director y presentador de La Noche de Cuesta en esRadio, Carlos Cuesta, ha analizado con dureza el desarrollo de la campaña electoral del Partido Socialista, calificándolo como el más "lamentable, patético y ridículo" de la historia democrática. Durante su intervención editorial, el periodista ha cuestionado los motivos por los que el electorado socialista mantiene su respaldo al Ejecutivo a pesar de los datos económicos, los casos de corrupción y las polémicas vinculadas al entorno del presidente del Gobierno.

Cuesta ha iniciado su reflexión poniendo en duda la estrategia de confrontación basada en el temor a las alianzas entre el Partido Popular y Vox. Frente a las advertencias sobre el fascismo o la ultraderecha, el comunicador ha recordado que en las regiones y municipios donde ambas formaciones han gobernado no se ha producido ninguna persecución por motivos sexuales o religiosos, sino medidas económicas y de seguridad. "¿Qué es lo que se ha hecho? Bajar impuestos, reducir burocracia, dejar en paz a las empresas, garantizar la propiedad privada e intentar evitar que los okupas se adueñen de zonas enteras", ha enumerado, subrayando que estas políticas no solo están permitidas, sino "exigidas por la Constitución". En este sentido, ha tachado de "auténtica locura" la apelación al miedo frente a la alternativa política, destacando que en la derecha "se alberga crítica" y "se permite ser libre", poniendo como ejemplo la salida de Mariano Rajoy tras perder apoyo interno.

Críticas a la gestión económica, fiscal y migratoria

Sánchez omitie los problemas estructurales del país, y el claro ejemplo es que evite debatir sobre el liderazgo de España en las tasas de paro y temporalidad pública, los malos resultados educativos del informe PISA o el encarecimiento del coste de la vida, señalando que la cesta de la compra y el combustible cuestan el doble que al inicio de la legislatura. Asimismo, Cuesta ha criticado la presión fiscal, recordando que España ocupa el décimo puesto de la OCDE en carga impositiva mientras cae al puesto 42 en poder adquisitivo. "Hemos pasado a ser pobres en poder adquisitivo pero pagamos más que muchos países ricos", ha sentenciado.

Respecto a los anuncios fiscales del PSOE para gravar las rentas superiores a los 300.000 euros, Cuesta ha advertido que ese tramo apenas representa al 0,1% de los declarantes del IRPF, por lo que ha asegurado que la recaudación volverá a recaer sobre las clases medias y trabajadoras para sostener un déficit estructural de 50.000 millones de euros. "Van a ir contra cualquier persona que quiera trabajar", ha afirmado.

En materia migratoria y de seguridad, el periodista ha lamentado la falta de respuestas ante las llegadas irregulares a Ceuta y El Hierro —donde ha cifrado en hasta 11.000 los inmigrantes recibidos, una cifra similar a la población de la isla— y el traslado de parte de ellos a barrios madrileños como Carabanchel. Del mismo modo, ha reprochado la gestión de crisis pasadas como la pandemia del COVID-19, el volcán de La Palma o la DANA, cuestionando la respuesta dada a los afectados, la cual ha sido nefasta o prácticamente nula, como las de la Dana o el volcán.

Polémicas de campaña, entorno presidencial y socios parlamentarios

También ha repasado los diversos fragmentos de la campaña socialista, como las intervenciones de carácter personal sobre la relación entre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, o actuaciones musicales en mítines que ha tildado de "vergüenza ajena". En relación con el engaño a su propio electorado sobre medidas como la amnistía o los indultos, ha señalado que "a sus votantes les ha mentido descaradamente" y que parece que al votante le de igual que "se cachondeen de él".

También ha dedicado un bloque a la situación judicial de Begoña Gómez, señalando que sin contar con titulación universitaria obtuvo una cátedra y un software en la universidad pública, realizó gestiones internacionales de la mano de la Organización Mundial del Turismo y utilizó a una asesora de Presidencia para sus negocios privados. "Sin marido presidente del Gobierno, como para haber conseguido algo", ha ironizado. En paralelo, ha cuestionado las declaraciones de Sánchez en una entrevista con Jordi Wild sobre su disponibilidad durante la crisis de Ceuta, reprochándole su cinismo al asegurar que trabajaba todos los días mientras estaba de vacaciones.

Finalmente, Carlos Cuesta ha censurado la actitud del presidente del Gobierno al exhibir una pequeña bandera de España en un mitin sin llegar a nombrarla, "le debe salir urticaria simplemente de decir bandera de España", ironizaba, mientras sus socios parlamentarios de Bildu mantienen en sus listas a 92 condenados por pertenencia a ETA, se producen agresiones a candidatos del PP en Guipúzcoa y Carles Puigdemont anuncia su regreso tras la aprobación de la ley de amnistía, incumpliendo la promesa electoral de Sánchez de traerlo detenido ante la Justicia: "¿Y saben cómo lo trae? Amnistiado y perdonado". Ante este escenario, el comunicador ha concluido cuestionando la falta de espíritu crítico de los votantes de izquierda: "Exactamente cuánto odio tiene en sus mentes y en su corazón el votante de izquierdas" para aceptar esta situación sin castigarla en las urnas.