Carlos Cuesta ha abordado en La Noche de Cuesta la utilización de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchezen plena campaña electoral: una filtración interesada sobre el informe del CNI que apunta que "no se han obtenido evidencias de una acción planteada por Marruecos".

No obstante, la información que procede del CNI no se limita a señalar a Marruecos, sino que "cuantifica, identifica, personaliza y radiografía" el papel de Rabat en la invasión de Ceuta. El documento recoge 97 contactos directos de agentes oficiales marroquíes con los chats a través de los cuales se guiaba a la masa de personas hacia Ceuta. Identifica 19 chats que intervinieron activamente en esa labor, frente al uno o dos que se habían admitido hasta ahora. Y establece que fueron 180.000 las personas contactadas inicialmente, de las que más de 100.000 acabaron movilizándose.

Cuesta ha recordado además el funcionamiento de la frontera del Espigón del Tarajal, que tiene dos puertas, la marroquí y la española, separadas por un pasillo de entre 15 y 20 metros construido sobre territorio español. Los manifestantes llegaban guiados por policías marroquíes, unos uniformados y otros sin uniforme, hasta esas puertas, que estaban abiertas. "Por parte de España, lo que se hizo fue dar la orden de que se abriera", ha recordado. La Policía Nacional dispone incluso de las identidades de al menos 23 de los agentes implicados, y todo el material está ya en manos de la jueza Tardón.

Cuesta ha advertido de que la información señala que el CNI habría sufrido presiones políticas para incorporar frases susceptibles de ser utilizadas por Pedro Sánchez, después de que se ofreciera a Margarita Robles el puesto número dos en las listas por Madrid. "Se filtraron esas frases prefabricadas porque el informe de la Policía es rotundo. Había que anular al CNI y a la Comisaría de Extranjería, que son instituciones que sí funcionan en defensa de España".

Asimismo, ha desmontado la idea sobre la supuesta regla no escrita que obligue a los jueces a parar durante la campaña: "¿Qué hace un juez? Justicia. ¿Qué hace la Policía Judicial? Justicia. ¿Qué hace Anticorrupción? Justicia. ¿Tenemos que generar espacios de injusticia?". "Estamos en una campaña electoral con España invadida. Esto no se había dado nunca jamás en la historia", ha añadido.

Por otra parte, en el País Vasco, la Ertzaintza ha comunicado oficialmente al PP que no puede garantizar la seguridad de sus candidatos durante la campaña. El ejemplo más clamoroso es el de Jon Echeverría, un joven de 22 años que lidera al PP en Guipúzcoa y que ha recordado que Bildu es el partido heredero de ETA, con tres condenados en sus listas y liderado por Arnaldo Otegi, condenado por secuestro. Cuesta ha dicho: "no es el partido proetarra, es el partido de ETA".

Asimismo, ha recordado la pasividad del Gobierno de España ante los presuntos terroristas que detuvieron con "un móvil clonado de un policía, un listado de guardias civiles y zulos con armamento de ETA". "La policía vasca recibió la orden de soltarlos", ha añadido. Unas órdenes que entroncan con el precio que ha pagado Pedro Sánchez para seguir en Moncloa a costa de "vender un país". Cuesta ha explicado que España "ha perdido el control en el País Vasco y Navarra por Pedro Sánchez, su mayor aliado".